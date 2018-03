Pagelle/ Inter Verona: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 31 marzo)

31 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Inter Verona - LaPresse

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Inter ed Hellas Verona sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 2 a 0. I nerazzurri impiegano appena una quarantina di secondi per portarsi in vantaggio con Icardi, letale sulla rimessa laterale battuta velocemente da Perisic e regalata dal portiere Nicolas al 1'. I padroni di casa insistono concedendo poco o nulla ai veneti, decisamente in difficoltà, fino a raddoppiare con Perisic al 13', lanciato in profondità da Brozovic. I gialloblu dovranno ora ricompattarsi durante il riposo se vorranno impensierire gli uomini di Spalletti nella ripresa.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 7 Avanti con merito sebbene non sfrutti tutte le occasioni a disposizione. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): PERISIC 7,5 Serve l'intelligente assist per la rete in apertura di Icardi e raddoppia lui stesso poco dopo. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): CANCELO 5,5 Un po' troppo fuori dai giochi rispetto al solito. VOTO HELLAS VERONA (PRIMO TEMPO): 5 Brutto avvio di gara per i veneti che non sembrano mai essere entrati realmente in partita. MIGLIORE HELLAS VERONA (PRIMO TEMPO): SOUPRAYEN 6,5 Recupera diversi palloni per far ripartire i suoi. PEGGIORE HELLAS VERONA (PRIMO TEMPO): FERRARI 5 Troppo in difficoltà nel controllare Icardi a sinistra e soprattutto Perisic alla sua destra.

