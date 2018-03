Pagelle/ Sassuolo Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Mapei Stadium (oggi 31 marzo)

31 marzo 2018 Umberto Tessier

Pagelle Sassuolo Napoli - LaPresse

La prima frazione tra Sassuolo e Napoli si chiude con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Politano. Andiamo a scoprire i voti della prima frazione. Consigli (7) grande duello con Insigne che lo esalta, due le parate decisive. Goldaniga (6,5) l'ex Palermo si sta disimpegnando bene. Acerbi (6) il difensore sta proteggendo bene. Peluso (6) l'esterno offensivo è troppo nervoso, sta rischiando. Suo il colpo di testa sul palo. Lirola (6) ottima la spinta sulla fascia, limita Mario Rui. Mazzitelli (6) scuola Roma, il centrocampista sta disputando un ottimo match. Sensi (5,5) ricorre troppo spesso al fallo, sta rischiando il giallo. Missiroli (6,5) partita di quantità e qualità, ricorda i tempi migliori. Rogerio (5,5) appare incerto il brasiliano, dalle sue parti il Napoli sfonda facilmente. Berardi (6) lotta con convinzione, non deve farsi tradire dal nervosismo. Politano (7) ha il grande merito di sbloccarla, indiavolato. Questi i voti del Napoli. Reina (6) sulla rete può solo guardare. Hysaj (6) compitino sulla fascia, deve fare di più. Koulibaly (5) partita da dimenticare, troppo distratto. Albiol (5,5) non impeccabile lo spagnolo, deve stare più attento. Mario Rui (6) l'esterno portoghese non delude, azioni interessanti sulla fascia di competenza. Allan (6) il brasiliano non molla mai, un mastino. Jorginho (5,5) inizia bene per poi perdersi. Zielinski (5,5) si vede poco e male, ha sempre difficoltà quando parte dall'inizio. Callejon (6) i suoi tagli possono fare male, anche lui impreciso. Mertens (5,5) il belga può superare Acerbi ma cade sul più bello, non il vero Mertens. Insigne (5) spreca una clamorosa occasione da gol, deludente.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SASSUOLO 6,5 - La compagine di Iachini gioca una partita accorta e colpisce all'improvviso, deve stare attenta dietro. MIGLIORE SASSUOLO: CONSIGLI 7 - Salva due volte su Insigne, grandissimo protagonista. PEGGIORE SASSUOLO: ROGERIO 5,5 - Il brasiliano va spesso in difficoltà, soffre tanto. VOTO NAPOLI 6 - Sta sprecando tanto in attacco, se trova la precisione può ribaltarla. MIGLIORE NAPOLI: MARIO RUI 6 - I suoi cross possono sempre far male. PEGGIORE NAPOLI: INSIGNE 5 - Spreca una grandissima occasione, pomeriggio, per ora, da dimenticare.

