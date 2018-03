Probabili formazioni/ Bologna Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 30^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. I felsinei sono senza lo squalificato Mirante, Di Francesco deve anche pensare al Barcellona

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Bologna Roma, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Roma apre il sabato dedicato alla Serie A 2017-2018: alle ore 12:30 del 31 marzo al Dall’Ara si gioca la prima partita della 30^ giornata di campionato. Come sempre una vigilia di Pasqua dedicata al massimo campionato di calcio; a Bologna troviamo una Roma che è a pochi giorni dalla grande sfida di Champions League contro il Barcellona, ma che in ambito nazionale non si può ancora rilassare visto che il terzo o quarto posto non è ancora stato blindato, pur se le ultime partite hanno scavato un piccolo solco nei confronti di Inter (che ha una partita in meno) e Lazio. Il Bologna invece è salvo e tranquillo: troppo staccato per puntare all’Europa, virtualmente potrebbe ancora avere qualche problema in termini di lotta per non retrocedere ma, in maniera più realistica, da tempo si è tolto dai guai. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Bologna Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente è la Roma a partire largamente favorita per la partita: lo dicono anche le quote lanciate dall’agenzia di scommesse Snai, secondo le quali la vittoria dei giallorossi, che sono in trasferta e dunque sono identificati dal segno 2, vale 1,70. Quota bassa, e ben staccata dal segno 1 che invece dovete giocare per la vittoria del Bologna e vale 5,00. C’è anche la possibilità del pareggio: puntando sul segno X e indovinando l’esito della sfida del Dall’Ara, il vostro guadano con i bookmaker della Snai sarebbe di 3,80 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE SCELTE DI DONADONI

Roberto Donadoni deve rinunciare al portiere titolare Mirante, che è squalificato: spazio allora ad Angelo Da Costa che ha recuperato dai problemi fisici e può andare ad occupare regolarmente i pali della porta felsinea. Ci sono dubbi che riguardano soprattutto il modulo: per il momento comunque sembra che vada per la maggiore la conferma della difesa a tre, con Giancarlo Gonzalez a comandare il reparto supportato da Helander e De Maio. A centrocampo dipende da quanto il tecnico voglia alzare il baricentro: in questo senso possono giocare Ibrahima Mbaye o Torosidis o addirittura Federico Di Francesco, che ancora una volta si trova di fronte papà Eusebio ma, senza tridente offensivo, è molto meno sicuro del posto. A sinistra c’è Masina, in mezzo invece Pulgar sarà il regista con Andrea Poli e Dzemaili che sono due mezzali molto abili nel trovare gli spazi giusti per inserirsi; da valutare invece chi giocherà in attacco, il grande ex Destro si avvia verso la panchina perchè al momento in vantaggio c’è ancora Palacio. Non sembra essere in discussione il posto di Verdi: reduce dall’avventura con la Nazionale, il classe ’92 sarà regolarmente in campo con compiti di trequartista.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Chiaramente la Roma guarda anche alla Champions League: difficile valutare in che modo possa cambiare la squadra, dovrebbe però riposare Cengiz Under - che arriva dalle due partite con la Turchia - e lascerà spazio ad El Shaarawy, con Dzeko che però va verso la conferma. Potrebbe esserci Gerson sulla corsia destra, secondo il modulo 4-2-3-1; Nainggolan giocherà regolarmente sulla trequarti, dunque chi è da valutare è Perotti che ha anche giocato con l’Argentina in questi giorni e dunque potrebbe avere bisogno di riposo in vista del Barcellona. Stesso discorso a centrocampo, dove a sedersi potrebbe essere Lorenzo Pellegrini: De Rossi era squalificato nell’ultima giornata, come sappiamo ha dato l’addio alla Nazionale e dunque dovrebbe fare coppia con Strootman nella zona nevralgica, proteggendo una linea difensiva nella quale Fazio e Manolas saranno come sempre i due centrali. Per quanto riguarda invece i terzini, a sinistra sicuro Kolarov mentre a destra un ballottaggio tra Florenzi (comunque favorito) e Bruno Peres. Il portiere sarà Alisson, imbattuto nelle due partite che ha giocato con il Brasile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (3-5-1-1): 29 Santurro; 6 De Maio, 3 G. Gonzalez, 18 Helander; 15 I. Mbaye, 16 A. Poli, 5 Pulgar, 7 Dzemaili, 25 Masina; 9 Verdi; 24 Palacio

A disposizione: 35 Torosidis, 26 S. Romagnoli, 77 Donsah, 12 Crisetig, 2 Nagy, 14 F. Di Francesco, 21 Falletti, 11 Krejci, 8 Orsolini, 19 Avenatti, 10 Destro

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: Mirante

Indisponibili: Krafth, A. Da Costa

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 30 Gerson, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 33 Jonathan Silva, 21 Gonalons, 23 Defrel, 14 Schick, 8 Perotti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Cengiz Under, Lo. Pellegrini

