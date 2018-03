Probabili formazioni/ Inter Verona: quote e ultime novità live (Serie A 30^ giornata)

Probabili formazioni Inter Verona: quote e ultime novità live sulle mosse di Spalletti e Pecchia i loro titolari per il match di San Siro (Serie A, 30^ giornata)

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Inter Verona (Foto LaPresse)

Inter Verona si gioca alle ore 15.00 del sabato di Pasqua. Le due formazioni daranno vita a San Siro a una sfida sulla carta sbilanciatissima in favore degli uomini di Luciano Spalletti, come è nomale che sia dal momento che la quarta in classifica ospita in casa propria la penultima. Solo le motivazioni sono altissime da entrambe le parti: l’Inter deve raggiungere a fine stagione la zona Champions League dando seguito ai recenti segnali di ripresa, il Verona deve cercare punti ovunque per cercare di salvarsi. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni per Inter-Verona, dando anche uno sguardo a quote e pronostici per la partita dello stadio Giuseppe Meazza.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il pronostico di Inter Verona si annuncia praticamente a senso unico, come d’altronde classifica e fattore campo facevano facilmente pensare. Infatti il segno 1 per la vittoria dell’Inter è proposto alla quota di 1,15, mentre si sale molto più in alto per le altre due ipotesi. Già il pareggio (segno X) è quotato a 8,00 e sarebbe dunque decisamente improbabile, in caso di vittoria esterna dell’Hellas Verona (segno 2) si arriverà fino a 18,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Spalletti dovrebbe confermare gran parte della formazione che prima della sosta ha messo KO la Sampdoria di Giampaolo con un devastante 0-5 a Marassi, anche perché per i convocati in Nazionale sono tutti tornati senza intoppi ad Appiano Gentile. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 nerazzurro dovremmo rivedere Handanovic tra i pali, con Cancelo ormai titolare fisso a destra e D’Ambrosio a sinistra come terzini e la coppia centrale formata da Skriniar e Miranda. In mediana la soluzione più probabile è la coppia formata da Brozovic e Gagliardini, anche se a centrocampo è meglio non sbilanciarsi mai in certezze assolute; sulla trequarti Rafinha dovrebbe essere il titolare in posizione centrale fra gli esterni Candreva e Perisic, con Icardi prima punta. Se il croato e il capitano tornano a volare, l’obiettivo quarto posto sarà sicuramente molto più facile da raggiungere per l’Inter.

LE SCELTE DI PECCHIA

La sosta per le nazionali potrebbe invece avere fatto bene al Verona e specie al suo allenatore, che due settimane fa lo 0-5 lo ha incassato, al Bentegodi contro l’Atalanta. Nel 4-4-2 scaligero ecco che in difesa vedremo ancora Nicolas tra i pali, protetto dalla coppia centrale formata da Vukovic e Caracciolo: come terzini spazio a Ferrari a destra e Fares a sinistra, fra gli elementi che maggiormente devono riscattarsi dopo il crollo di due settimane fa. A centrocampo attenzione ai possibili ballottaggi: al momento dovrebbero essere titolari Buchel e Valoti, ma dalla panchina gialloblu Fossati e Calvano scalpitano per una maglia dal primo minuto. Gli esterni saranno invece Verde e Romulo, per l’attacco rimangono invece confermati Petkovic e Matos, in assenza dell’infortunato Kean, ma potremmo rivedere in panchina Alessio Cerci e magari in campo nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lisandro Lopez, Vecino, Borja Valero, Karamoh, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ranocchia.

VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Verde; Petkovic, Matos. All. Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Boldor, Souprayen, Bianchetti, Felicioli, Aarons, F. Zuculini, Calvano, Fossati, Cerci, Lee.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kean, Zaccagni.

© Riproduzione Riservata.