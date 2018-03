Probabili formazioni/ Juventus Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 30^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti all'Allianz Stadium. Allegri senza Alex Sandro e con Chiellini non al top, Gattuso perde ancora Conti

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Milan, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Milan è il big match della 30^ giornata di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 20:45 di sabato 31 marzo, chiudendo il turno e la vigilia di Pasqua dedicata al massimo campionato. All’Allianz Stadium sarà battaglia vera: la Juventus ha due punti di vantaggio sul Napoli ma ha scialacquato metà del margine prima della sosta, e per la prima volta dopo tanto tempo gioca dopo i partenopei. Questo significa che in serata potrebbe dover riprendersi la vetta persa nel frattempo; imminente anche la Champions League e dunque per i campioni d’Italia questo è un momento decisivo nella stagione, con uno scudetto che si è fatto più complicato da raggiungere. Anche perchè il Milan sta benissimo, e con le ultime vittorie ha girato totalmente un’annata che sembrava storta: i rossoneri sono passati dalla possibilità di rimanere fuori dall’Europa all’avvicinare sensibilmente il quarto posto. Ne sapremo di più quando si sarà giocato il derby, ma intanto la squadra arriva a Torino sapendo di poter vincere. Noi allora vediamo subito quali sono i dubbi e le certezze che, a poche ore dall’inizio della partita, albergano ancora nella mente dei due allenatori, i giocatori indisponibili, quelli in dubbio e i vari ballottaggio analizzando nella maniera più dettagliata possibile le probabili formazioni di Juventus Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile stabilire un pronostico per la super sfida dell’Allianz Stadium: secondo l’agenzia di scommesse Snai la favorita è la Juventus: il segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri vale infatti 1,65 contro il 5,75 che accompagna invece il segno 2, da giocare per il successo esterno del Milan. Il pareggio è possibilità contemplata, e che del resto potrebbe anche verificarsi vista la condizione delle due squadre: in questo caso dovrete naturalmente giocare il segno X e, se il posticipo della 30^ giornata di Serie A dovesse effettivamente concludersi in questo modo, la vostra vincita con la Snai sarebbe di 3,65 volte la cifra che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

I DUBBI DI ALLEGRI

Chiellini ha saltato le due partite della Nazionale ma è tornato ad allenarsi con la squadra: il principale dubbio di Massimiliano Allegri è questo, perchè per il Real Madrid sarà squalificato Benatia - che dunque sarà in campo questa sera - e il toscano sarà fondamentale. Possibile quindi la panchina per il numero 3, con Rugani favorito per affiancare il difensore marocchino; l’altra soluzione è ovviamente Barzagli, a destra invece l’ex De Sciglio è favorito su Lichtsteiner mentre a sinistra ci sarà sicuramente Asamoah, vista l’indisponibilità di Alex Sandro . A centrocampo Pjanic è in cabina di regia, sono invece da valutare le condizioni di Khedira uscito precauzionalmente dall’amichevole contro la Spagna: il tedesco viaggia verso una maglia da titolare ma è insidiato da uno tra Bentancur e Marchisio. Dipenderà poi dal modulo: con il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite sarà il solo Matuidi ad affiancare Pjanic (anche lui squalificato in Champions League), in caso contrario il francese sarà una delle due mezzali. Per quanto riguarda l’attacco, stesso discorso: Dybala e Mandzukic affiancano Higuain nel tridente classico, ma se a vincere dovesse essere l’altro schema ecco che la Joya andrà ad agire alle spalle del Pipita, con l’inserimento di Douglas Costa largo sulla destra e Mandzukic che in ogni caso non cambierà il suo ruolo.

LE SCELTE DI GATTUSO

Un solo punto di domanda per Gennaro Gattuso, che dipende dalle condizioni di Alessio Romagnoli: il giovane difensore stringe i denti e dovrebbe esserci, ovviamente a formare la coppia centrale con il grande ex Bonucci, alla prima contro la Juventus (all’andata era squalificato) e probabilmente atteso da un’accoglienza “calda”. Calabria ha recuperato e sarà regolarmente a destra, dall’altra parte invece spazio a Ricardo Rodriguez; la formazione del Milan non cambia, Gattuso ha operato poco turnover quando ha avuto tutta la rosa a disposizione e naturalmente questa partita non farà eccezione. Dunque in mediana vedremo ancora Lucas Biglia (titolare due volte con l’Argentina) con funzioni di playmaking, mentre la mezzala destra sarà Kessie; dall’altra parte Bonaventura, che ha già fatto male ai bianconeri (in Supercoppa) e potrà essere l’arma tattica importante per il Milan, grazie ai suoi tempi di inserimento. Davanti invece Cutrone, reduce dall’esordio in Nazionale, è largamente favorito su un Kalinic recuperato ma ancora non al 100%; immutate ovviamente le scelte che riguardano gli esterni, a destra ci sarà Suso con Calhanoglu a sinistra. Un’alternativa potrebbe essere la titolarità di André Silva (con Cutrone largo) ma il portoghese dovrebbe essere il jolly dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 4 Benatia, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 21 Howedes, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, Bernardeschi

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 15 Gustavo Gomez, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, A. Conti

© Riproduzione Riservata.