Probabili formazioni/ Sassuolo Napoli: quote e ultime novità live (Serie A 30^ giornata)

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Sassuolo Napoli

Sassuolo Napoli si gioca come posticipo alle ore 18.00. Le due formazioni daranno vita a Reggio Emilia a una partita fra realtà molto diverse. Basterebbe ricordare i 46 punti di differenza fra il Napoli secondo in classifica, che insegue con rinnovato vigore il sogno scudetto, e il Sassuolo che deve pensare esclusivamente a salvarsi, con la zavorra di essere pure il peggiore attacco del campionato. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni per Sassuolo-Napoli, dando anche uno sguardo a quote e pronostici per la partita del Mapei Stadium.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il fattore campo non basterà ad equilibrare il pronostico di Sassuolo Napoli, che è nettamente favorevole ai partenopei. Infatti il segno 2 per la vittoria del Napoli è proposto alla quota di 1,33, mentre si sale molto più in alto per le altre due ipotesi. Già il pareggio (segno X) è quotato a 5,00, in caso di vittoria casalinga del Sassuolo (segno 1) si arriverà fino a 9,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE MOSSE DI IACHINI

Dopo l’esperimento del 3-5-2 con l’Udinese pur premiato dal successo nell’ultimo turno di campionato, Iachini questa volta per sfidare il colosso Napoli dovrebbe tornare al classico 4-3-3, anche perché per il Sassuolo tornano a disposizione diversi nomi di gran peso come Peluso, Berardi e Ragusa. Ecco quindi che nel tridente offensivo dei neroverdi rivedremo il terzetto con Berardi, Babacar e Politano, mentre in mediana si potrebbero accendere alcuni ballottaggi. Confermato Missiroli, per le altre due maglie a disposizione Sensi e Mazzitelli paiono in vantaggio su Magnanelli e Duncan. Pochi i dubbi in difesa: di fronte a Consigli rivedremo Goldaniga e Acerbi a formare la coppia centrale, mentre toccherà a Lirola e Peluso occuparsi delle corsie più esterne, il primo a destra e il secondo a sinistra.

LE SCELTE DI SARRI

Anche per la sfida al Mapei Stadium, Maurizio Sarri punterà tutto sui propri titolari, come ha fatto praticamente in tutta la stagione: lo scudetto è la priorità assoluta di una squadra che non ha più altre competizioni da affrontare e il Napoli non può permettersi di perdere punti se vorrà superare la Juventus. Recuperato Hysaj, nel solito 4-3-3 azzurro vedremo allora l’esterno albanese come terzino destro in una difesa che verrà completata da Albiol e Koulibaly, con Mario Rui sulla corsia sinistra. A centrocampo invece vince la prudenza per Hamsik, ma non c’è problema perché Zielinski è il ‘dodicesimo titolare’ del Napoli e completerà la mediana con Allan e Jorginho senza che ciò comporti preoccupazioni. Nessun dubbio per l’attacco: sarà infatti il solito tridente leggero con Mertens prima punta e Callejon e Insigne esterni, lo spagnolo a destra e l’azzurro a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missoroli, Sensi, Mazzitelli; Berardi, Babacar, Politano. All. Iachini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Chiriches, Diawara, Rog, Machach, Hamsik, Milik, Ounas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam.

