Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (30^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per gli 11 in campo nella 30^giornata. Lunga la lista degli squalificati, Napoli senza Hysaj e Hamsik.

31 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Terminata la sosta per le nazionali, torna il campionato della Serie A: occorre quindi andare a vedere quali potrebbero essere scelte degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo nella 30^ giornata. Prima però di esaminare gli 11 di ogni match occorre andare a controllare che cosa ci riserverà il calendario, vista la coincidenza con le festività pasquali. Il programma per questo turno della Serie A è ben particolare visto che non ci saranno anticipi o postici: tutti gli incontri quindi si disputeranno oggi 31 marzo 2018. Il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 12:30 con la sfida Bologna-Roma, lunch match della 30^ giornata di campionato: alle ore 15.00 invece si accenderanno ben 6 partite e quindi Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Fiorentina-Crotone, Genoa-Spal, Inter-Verona e Lazio-Benevento. I primi due posticipi della sera sono alle ore 18:00 e si tratta di Chievo-Sampdoria e Sassuolo-Napoli; alle ore 20:45 finalmente ecco il big match Juventus-Milan, sfida decisiva per la classifica. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei vari allenatori per le probabili formazioni della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

BOLOGNA ROMA

Per il match casalingo Donadoni ritrova Poli, ma sarà costretto a rinunciare Mirante squalificato: spazio allora a Da Costa tra i pali dei felsinei. Per la Roma ecco il ritorno di De Rossi, atteso quindi in mediana con uno tra Strootman e Pellegrini.

ATALANTA UDINESE

Appare difficile rivedere in campo Caldara: più probabile quindi per la Dea una difesa a tre con Toloi, Palomino e Masiello. Qualche problema di formazione pure per Oddo, anche se i friulani ritrovano alla 30^ giornata Angella, Jakto e Lasagna. Occhio alla difesa dove rimane aperto il ballottaggio tra Nuytinck e Larsen per completare il reparto a tre con Danilo e Samir.

CAGLIARI TORINO

Qualche ballottaggio in corso per l’attacco sardo: per le due punte si fanno avanti Han e Pavoletti, ma dalla panchina scalpitano Farias e Sau. Qualche novità pure nell’attacco del Torino, vista la squalifica di Niang: per completare il reparto con Iago Falque e Belotti si fa avanti Berenguer, ma Edera e Ljajic rimangono in ballottaggio.

FIORENTINA CROTONE

Per la sfida al Franchi, Pioli perde Benassi e Biraghi colpiti a squalifica, ma pure Badelij, in forse per un fastidio al ginocchio: fortunatamente per i viola le alternative non mancano. Buone notizie invece per gli squali che riabbracciano Izco, Simic e Nalini, i quali però dovrebbero tutti rimanere in panchina.

GENOA SPAL

Nuovo stop per Izzo, che con Galabinov, anch’esso infortunato, farà compagnia a Rosi, squalificato. Ecco quindi che per l’attacco dei grifoni, si fa avanti Lapadula per far coppia con Pandev. Sarà sempre 3-5-2 anche per la Spal, che dovrà però rinunciare a Kurtic, fermato dal giudice sportivo: rivedremo quindi a centrocampo Viviani.

INTER VERONA

Spalletti dovrebbe riconfermare l’11 visto in campo contro la Sampdoria nel turno scorso. Qualche modifica invece in casa degli scaligeri dove Calvano potrebbe scombinare le carte a centrocampo: se inserito al posto di Verde in mediana, si virerebbe necessariamente sul 4-5-1.

LAZIO BENEVENTO

Diversi gli acciaccati in casa di Inzaghi: nel 3-4-2-1 della Lazio dovremmo rivedere in campo Luiz Felipe in difesa, con De Vrij e Radu, vista la squalifica di Wallace. Sarà 4-3-3 per gli stregoni, che potrebbero affidarsi al grande ex del match Cataldi al centro, anche se le prime scelte del reparto rimangono Viola, Sandro e Guilherme.

CHIEVO SAMPDORIA

Qualche ballottaggio nell’attacco del Chievo: sulla trequarti Birsa rischia a favore di Giaccherini, e nelle due punte cercano posto Stepinski, Inglese, Meggiorini e Pellissier. Soliti dubbi in avanti anche per le due punte liguri: al momento Zapata pare favorito, ma a fianco si giocano il posto Quagliarella, Caprari e Kownacki.

SASSUOLO NAPOLI

Il rientro di Berardi, Politano e Ragusa permette a Iachini di tornare al consueto 4-3-3 dove le maglie da titolari saranno affidate agli stessi nomi. Poche le sorprese in casa Napoli, dove però i forfait di Hysaj e Hamsik dovrebbero permettere a Maggio e Zeilinski di scendere in campo dal primo minuto.

JUVENTUS MILAN

Se Gattuso ha la possibilità di puntare sui propri titolari, visti anche i rientri di Calabria e Romagnoli, maggior problemi sorgono per Allegr. Chiellini e Alex Sandro rimangono in infermeria e sono diversi i giocatori di cui vanno valutate le condizioni.

© Riproduzione Riservata.