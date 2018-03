Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (30^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite della 30^ giornata di campionato. Attenzione al big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan.

31 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo la sosta delle nazionali, ecco che il campionato della Serie A torna protagonista e lo fa con il solito turno ante festività pasquali: si scenderà quindi in campo oggi sabato 31 marzo 2018 con la 30^ giornata di campionato. Prima però di vedere quote e pronostici fissati per questa emozionante giornata, siamo un occhio al calendario ufficiale, anche perché questa volta non sono previsti anticipi né posticipi al turno. Il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 12:30 per la sfida Bologna-Roma lunch match della 30^ giornata di campionato: alle ore 15.00 invece si accenderanno ben 6 incontri e quindi Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Fiorentina-Crotone, Genoa-Spal, Inter-Verona e Lazio-Benevento. I primi due posticipi della sono alle ore 18:00 e si tratta di Chievo-Sampdoria e Sassuolo-Napoli; alle ore 20:45 finalmente ecco il big match del turno ovvero Juventus-Milan. Andiamo quindi ad esaminare più da vicino i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite della 30^ giornata di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A

BOLOGNA ROMA

Benchè il Dall’Ara possa anche rivelarsi un campo ostico, i giallorossi son ben favoriti alla vittoria oggi. Pesante l’ottimo ruolino di marcia con cui la squadra di Di Francesco si presenta a Bologna, con 4 successi di fila alle spalle.

ATALANTA UDINESE

Dopo il pesante 5-0 firmato contro il Verona, appare ben difficile immaginare che la Dea possa fermarsi ora, specie di fronte al proprio pubblico. Di contro va ricordato che lo stato di forma dei friulani è ben lontano dall’ottimale.

CAGLIARI TORINO

Sfida aperta alla Sardegna Arena, dove arrivano due club affatto in forma in questo ultimo periodo. I ruolini di marcia dei sardi come dei granata non sono esaltanti ma la sosta per le nazionali potrebbero aver rinvigorito entrambe le formazioni.

FIORENTINA CROTONE

Nonostante le belle cose fatte vedere poco tempo fa contro la Sampdoria, gli squali non approdano al Franchi con il favore del pronostico. Ricordiamo poi che i viola sono di ritorno da ben 3 vittorie di fila.

GENOA SPAL

E’ una Spal in buona ripresa quella che approderà al Marassi quest’oggi, con diversi risultati utili messi alle spalle. Non così i liguri che pure di fronte al proprio pubblico potrebbero avere una marcia in più.

INTER VERONA

Fattore campo e piazzamento in classifica sono dalla parte dei nerazzurri, che pure non avranno vita facile: gli scaligeri sono ben arrabbiati dopo il 5-0 subito contro la Dea nel turno precedente.

LAZIO BENEVENTO

Benché i bianconcelesti al momento non vanti uno stato di forma eccellente, contro gli stregoni, ultimi nella classifica della Serie A.

CHIEVO SAMPDORIA

Sia i gialloblu che i blucerchiati hanno bisogno oggi di una grande risposta dopo il disastroso turno precedente del campionato di Serie A. Il pronostico della sfida appare quindi aperto anche perchè entrambi i club non hanno dalla loro un grande stato di forma.

SASSUOLO NAPOLI

Benchè i neroverdi abbiano fatto vedere che interessanti negli ultimi tempi, il Napoli è il favorito d’obbligo in questo match al Mapei Stadium. Per gli azzurri questa potrebbe essere una grande occasione per riprendere la Juventus in classifica e Sarri non la vuole perdere.

JUVENTUS MILAN

Appare ben difficile fare un pronostico preciso per questa sfida: certo storico e fattore campo sono dalla parte dei bianconeri, ma in maniera altrettanto sicura possiamo dire che i rossoneri non sono l’avversano da sottovalutare.

