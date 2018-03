Pronostico Bologna Roma/ Ezio Sella: partita complicata per i giallorossi ma possono vincere! (esclusiva)

Pronostico Bologna Roma: intervista esclusiva a Ezio Sella per il match atteso alle 12.30 al Dall'Ara nella 30^ giornata di Serie A. Banco di prova ostico per i giallorossi?.

31 marzo 2018 INT. Ezio Sella

Pronostico Bologna Roma (LaPresse)

Si annuncia come una trasferta difficile quella che si accenderà oggi alle ore 12.30 tra Bologna e Roma, valida nella 30^ giornata della Serie A. In questo sabato di campionato la formazione allenata da Di Francesco torna al Dall’Ara dopo la sosta per le nazionali e vantando in classifica ben 59: sono 34 i punti per il Bologna che viene dal pareggio all'Olimpico con la Lazio. Per i giallorossi sarà imperativo vincere per non perdere terreno nella rincorsa alla prossima stagione della Champions League. I tre punti in palio però fanno gola anche ai rossoblù per i quali sarà importante fare un risultato positivo e consolidare la sua posizione in campionato. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex allenatore della Roma Ezio Sella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per la Roma perchè il Bologna è una buona squadra, che potrebbe veramente metterla in difficoltà.

Crede a un Bologna più offensivo o potrebbe temere la forza della Roma? No, penso che il Bologna cerchi di giocare coperto, temendo proprio la forza, la migliore qualità tecnica della Roma. La formazione emiliana dovrebbe puntare sulle ripartenze, sui contropiedi.

Bologna sarà rinfrancato dal pareggio con la Lazio, ma rimane una squadra però con molti alti e bassi. E' una squadra che pratica un calcio molto semplice, molto concreto. E' proprio una squadra incostante nel rendimento con risultati migliori altri meno buoni come è successo questo campionato.

Palacio unica punta nella squadra di Donadoni? No, credo che possa giocare Destro e Palacio possa giocare da esterno. Del resto Palacio può giocare in più ruoli, è un attaccante completo, sempre dal grande rendimento come questa stagione.

Chi potrebbe giocare al posto di Under? Credo possa prendere il suo posto Gerson.

Ennesima occasione per Schick di mettersi in mostra? Schick è arrivato in ritardo, ha avuto diversi infortuni, non ha mai trovato la forma migliore. E' un giocatore di grande talento. A Roma lo aspettano tutti, speriamo possa fare un grande finale di stagione.

Di Francesco potrebbe fare un po' di turnover? Potrebbe anche essere in vista degli impegni di Champions della Roma con il Barcellona. Credo che dovrebbe fare così.

Quanto conterà questa trasferta per la Roma? Molto in chiave Champions League. E' vero che in questo momento la Roma si trova davanti in classifica ma non bisognerà mollare fino alla fine, vincere sempre. Ci sarà tanta concorrenza fino alla fine per conquistare la qualificazione alla Champions.

Di Francesco sta dimostrando di essere un grande allenatore: perchè spesso viene criticato? Di Francesco è un ottimo allenatore, ma siamo in Italia e si sa cosa succede nel calcio, come è vissuto questo sport nel nostro paese. Non c'è da meravigliarsi purtroppo!

Il suo pronostico su quest'incontro. Penso che la Roma possa vincere questa partita.

(Franco Vittadini)

