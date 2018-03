Pronostico Sassuolo Napoli/ Paolo Del Genio: azzurri favoriti ma non sarà una passeggiata (esclusiva)

Pronostico Sassuolo Napoli, intervista esclusiva con Paolo Del Genio: il punto sulla trasferta che i partenopei affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella 30^ giornata di Serie A

Pronostico Napoli Sassuolo, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Partita da vincere per il Napoli questa sera alle 18:00, quando al Mapei Stadium di Reggio Emilia affronterà il Sassuolo: i due punti recuperati alla Juventus (adesso a +2) hanno riacceso i sogni scudetto che si erano leggermente nascosti dopo la doppia scoppola (da virtuale +4 a reale -4) nel giro di pochi giorni. La Juventus è lì, a portata di mano: con una vittoria questo pomeriggio ci sarebbe il sorpasso temporaneo, aspettando che magari il Milan faccia un regalo alla banda di Maurizio Sarri e la riconsegni alla testa della Serie A. Siamo nella 30^ giornata, la grande sfida dell'Allianz Stadium si avvicina ed è un testa a testa per chi ci arriverà con il primo posto; il Napoli sa di non potersi permettere passi falsi contro un Sassuolo che, battendo l'Udinese, ha fatto un piccolo passo verso la salvezza ma resta incostante e pericolante, e dunque deve fare punti senza curarsi troppo di chi abbia di fronte. Il pronostico sembra scontato, ma andrà davvero così? Lo abbiamo chiesto a Paolo Del Genio che, in esclusiva per IlSussidiario.net, ha tracciato un pronostico su Sassuolo Napoli facendo un punto sui principali temi della partita.

Che partita si aspetta? Una partita che dovrebbe vedere il Napoli favorito con un Sassuolo però pronto a rendere difficile il match agli azzurri.

Che incontro si attende quindi dagli emiliani? Arrivano carichi dopo aver battuto l'Udinese e non molleranno di un centimetro, perchè vorranno fare un altro risultato importante. C'è da dire però che il Napoli parte sempre favorito, a parte forse quando gioca contro la Juventus...

La panchina di Iachini potrebbe essere a rischio in caso di sconfitta? Non credo: gli ultimi risultati hanno rimesso il Sassuolo in una posizione migliore di classifica, e allora non vedo perchè Iachini possa rischiare il posto in una partita proibitiva come quella contro il Napoli.

Si aspetta il solito Sassuolo schierato con il 4-3-3? Non lo so, ma non credo che il modulo sia fondamentale; dipende sempre dall'attitudine dei giocatori in campo, spesso gli esterni di un tridente guardano maggiormente alla fase difensiva e dunque anche uno stesso schema può cambiare di volta in vota.

Sarà un Napoli calcolatore o la squadra di Sarri si butterà in attacco fin dai primi minuti? Sarà il solito Napoli: in questi anni Sarri ci ha abituati al copione classico e immutabile, una squadra votata al possesso palla e alla possibilità di verticalizzare appena possibile con trame e fraseggi. Non credo che la partita di oggi segnerà una differenza.

Hamsik è parso in ombra nelle ultime uscite... chi si aspetta possa essere il leader del Napoli? Nel Napoli sono tutti come dei capitani: tutti sono leader a loro modo, sono in grado di essere punti di riferimento in campo. Anche Zielinski, che oggi dovrebbe prendere il posto dello stesso Hamsik che non è ancora al meglio.

Il suo pronostico su Sassuolo Napoli? Il Napoli dovrebbe portare a casa i tre punti da questa trasferta.

Sarà lo scontro diretto a Torino il match decisivo per strappare lo scudetto alla Juventus? Non credo, a meno che non ne venga determinato un ampio distacco. Dopo quella partita ci saranno altre sfide importanti e difficili, penso che anche dopo Juventus Napoli la lotta per lo scudetto resterà aperta.

(Franco Vittadini)

