Psg Monaco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Coppa di Lega)

Diretta Psg Monaco: info streaming video e tv. Si accende la finale della Coppa di Lega francese: parigini e monegaschi di nuovo di fronte dopo la finale dell'anno scorso.

31 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Psg Monaco (LaPresse)

Psg-Monaco, diretta dall’arbitro Clement Turpin, è la partita in programma oggi 31 marzo al Matmut Atlantique di Bordeaux: fischio d’inizio atteso alle ore 21.05 per la finale della Coppa di Lega. Dopo un lungo percorso ecco che siamo giunti alla tanto attesa finalissima della Coupe de la Ligue, l’ambito trofeo messo in palio dalla Lega a cui hanno preso parte i club della Ligue 1, Ligue 2 e National. Benchè quindi il tabellone iniziale era ben ampio alla fine si troveranno faccia faccia due delle miglior espressioni del massimo campionato francese. Anzi controllando la classifica alla vigilia di questa partita, si tratta proprio dei due miglior club: il Psg è capolista della Ligue 1 con 83 punti, mentre il Monaco occupa la seconda posizione, ma con un distacco importante visti i soli 66 punti a bilancio. Ecco quindi che non è solo la posta in palio a rendere questa finale così prestigiosa, e pure dall’esito affatto scontato, vista la natura dello scontro diretto: da non dimenticare poi che proprio Psg e Monaco si erano contesi in finale il trofeo della precedente edizione. La sfida quindi è più accesa che mai.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la finale tra Paris Saint Germaine Monaco sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati di calcio francese sui canali Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, naturalmente riservati agli abbonati della piattaforma digitale terrestre di Mediaset. Di conseguenza, tutti gli abbonati potranno seguire la partita della Coppa di Lega francese anche tramite la diretta streaming video che sarà garantita dall’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MONACO

Vista pure l’opportuna sosta del campionato, vediamo bene che per questa finale della Coppa di Lega, i tecnici di Psg e Monaco, avranno l’opportunità di mettere in campo la propria formazione titolare. Attenzione però all’11 della compagine di Emery, dove le probabili assenze in avanti potrebbero pesare non poco. Di Maria è uscito malconcio dalle amichevoli con la nazionale argentina, mentre Neymar ha ricevuto un rosso diretto nel corso della semifinale con il Rennes. Su quindi punterà Unay Emery? Per l’attacco la soluzione potrebbe essere quella di affidarsi totalmente a Cavani, con Lo Celso pronto a completare il reparto assieme a Di Maria, a cui verrà chiesto di stringere i denti. Pronti comunque Mbappè e Meunier, in caso di qualche ritirata. Pochi i dubbi invece per il resto della formazione parigina, specie in mediana. Qui appare confermato il terzetto con Draxler, Rabiot e Verratti, anche se la panchina rimane ben ampia. Per la difesa a 4 posta di fronte a Areola ecco Kimpembe e Silva coppia centrale con Alves e uno tra Berchiche e Kurzawa sulle fasce esterne.

Per la probabile formazione studiata da Jardim, vediamo che in questo caso il modulo scelto sarà quello del 4-2-3-1 con Subasic tra i pali e di fronte a se il duo Glik-Jemerson: toccherà quindi a Sidibè e Raggi occupare le corsie più esterne. Qualche dubbio in avanti: Fabinho e Moutinho dovrebbero collocarsi di fronte alla difesa, ma sulla tre quarti si apre il ballottaggio tra Jovetic e Tielemans. Per l’attacco dovrebbe rimanere confermato Falcao prima punta con Tony Lopez e Boschilia a completamento: attenzione però a Ghezzal e Keita Balde che scalpitano dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quotazioni date dalla snai alla vigilia vediamo bene che il Psg è favorito alla vittoria al titolo sul Monaco, forte dello storico oltre che di tanti nomi pesanti in rosa di Emery. Ecco quindi che nell’1x2 il successo dei parigini è stato dato a 1.43, contro il più alto 6.50 dato alla vittoria dei monegaschi: pareggio valutato invece a 5.00.

