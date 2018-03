Ray Wilkins, ricoverato in gravi condizioni l’ex Milan/ Ultime notizie, ha avuto un arresto cardiaco

Ray Wilkins, ex calciatore del Milan

E’ ricoverato in gravi condizioni l’ex calciatore del Milan, Ray Wilkins. L’ex tecnico si trova a Londra, al St. George's Hospital, e stando a quanto spiegato dalla moglie Jackie al tabloid Daily Mirror, il marito ha avuto un arresto cardiaco. «E’ in terapia intensiva – le parole della compagna dell’inglese – temo che non sia assolutamente in buono stato, è gravemente malato. L’infarto – ha proseguito una disperata Jackie – ha fatto cadere mio marito, che ha sbattuto la testa, e i medici hanno deciso di metterlo in uno stato di coma indotto». Ray, sessantuno anni, si trovava all’interno della sua abitazione di Cobham, nella contea del Surrey, quando si è sentito male. Una lunga carriera da giocatore e poi da allenatore, quella di Wilkins, che ha indossato anche la casacca del Milan, dal 1984 al 1987, con 73 partite e due marcature.

LA CARRIERA DI WILKINS

Wilkins ha giocato anche con la nazionale inglese (ben 84 match e tre gol), mentre in carriera ha esordito nel 1973 fra le fila del Chelsea, dove vi è rimasto fino al 1979. Quindi il trasferimento al Manchester United fino al 1984, e lo sbarco a Milano insieme al connazionale Mark Hateley. In seguito l’esperienza in Francia, al Paris Saint Germain, quindi la Scozia con i Glasgow Rangers, e poi il ritorno nella Premier, con QPR, Crystal Palace, ancora Qpr, Wycombe, Hibernian, Milwall e l’ultima esperienza targata 1997 con il Lleyton Orient. Wilkins ha quindi iniziato la carriera da allenatore, quasi sempre da vice, durante la quale è stato anche al fianco degli italiani Gianluca Vialli e Carlo Ancelotti al Chelsea. E’ stato anche il commissario tecnico della Giordania, mentre ultimamente si era ritirato dal calcio per dedicarsi al ruolo di opinionista.

