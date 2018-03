Renate-Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Renate-Mestre, LaPresse

Renate-Mestre, diretta dal signor De Tullio di Bari, sabato 31 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Il tabù-vittoria è stato finalmente infranto dal Renate, che ha ottenuto i primi tre punti del 2018 nell'impegno interno contro il Vicenza. Due a zero per i nerazzurri il risultato della sfida dello scorso 25 marzo, una vittoria che rappresenta ossigeno puro per i brianzoli che sono anche tornati in quota in zona play off, al decimo posto con due punti di vantaggio sull'Albinoleffe.

Un'altra prova importante sarà quella contro un Mestre che si presenta all'appuntamento in salute, al settimo posto in classifica e reduce da un importante pareggio casalingo contro il Padova, in un match che ha visto la capolista imbrigliata dall'ottima organizzazione degli arancioneri. Che hanno ottenuto tredici punti nelle ultime sei sfide disputate in campionato, e sembrano sempre più lanciati verso la disputa dei play off, che se conquistati da matricola sarebbero sicuramente un obiettivo di fine stagione di grande prestigio.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Renate Mestre non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE MESTRE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa brianzoli schiereranno Di Gregorio tra i pali e Mattioli, Malgrati e Di Gennaro titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio a Pavan e a Palma per vie centrali, mentre Anghileri avrà il compito di presidiare la fascia destra e Vannucci sarà invece impiegato come esterno laterale mancino. In attacco, Gomez guiderà il tridente affiancato da Lunetta e da Finocchio. Risponderà il Mestre con Favaro in porta e una difesa a tre composta da Politti, Perna e Stefanelli. A centrocampo spazio a Boscolo, Beccaro e Rubbo, mentre Lavagnoli giocherà come laterale di destra e Fabbri come esterno di fascia mancino. In attacco, al fianco del brasiliano Neto Pereira sarà confermato Spagnoli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà la scelta sia del Renate, sia del Mestre. Le due squadre si sono ritrovate di fronte per la prima volta in questa stagione in un campionato professionistico, con il match d'andata in casa del Mestre andato ad appannaggio del Renate, vittorioso con il punteggio di due a uno grazie a una doppietta di Gomez, con i veneti capaci solo di accorciare le distanze con una rete realizzata da Spagnoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse vedono la partita in grande equilibrio, con quota per la vittoria interna fissata a 2.60 da William Hill, mentre Eurobet offre a 2.90 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 propone a 2.87 la quota per il successo in trasferta dei mestrini. Per Unibet, quote fissate a 2.35 e 1.53 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

