Rende-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Rende-Monopoli, LaPresse

Rende-Monopoli, diretta dal signor De Remigis di Teramo, sabato 31 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. Il Rende è chiamato a scuotersi dopo un momento difficile, che l'ha visto conquistare solo due punti nelle ultime cinque partite disputate in campionato. Una frenata che ha un po' rallentato il cammino di quella che era stata la matricola terribile di questo campionato, capace di lottare concretamente per il quarto posto in classifica, ora fattosi tangibilmente più lontano con il Matera distante quattro lunghezze.

E' ancora più che mai concreta comunque la possibilità di partecipare ai play off, chance da preservare proprio in questo scontro con il Monopoli che insegue i calabresi settimi in classifica ad una sola lunghezza di distanza. Anche i Gabbiani sono stati costretti a frenare nell'ultima giornata di campionato, battuti in casa con un secco due a zero da un Catanzaro che ha fatto valere la maggior fame a livello agonistico, con i giallorossi calabresi a caccia di punti salvezza. Anche il Monopoli per ottenere i play off deve cercare di cambiare passo, dopo una sola vittorie nelle ultime cinque sfide di campionato.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Rende Monopoli non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE MONOPOLI

Allo stadio Marco Lorenzon di Rende si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa calabresi schierati con De Brasi portiere alle spalle di una difesa a tre con Cuomo, Sanzone e Porcaro impiegati dal primo minuto. Il marocchino Laaribi, Gigliotti e Franco saranno i centrali di centrocampo, con Viteritti chiamato a coprire la fascia destra e Marchio schierato sulla fascia sinistra. In attacco, spazio al tandem Rossini-Vivacqua. Risponderà il Monopoli con Bardini in porta e Benassi, Mercadante e Ferrara titolari nella difesa a tre. Mavretic, l'argentino Scoppa e Paolucci si muoveranno per vie centrali a centrocampo, mentre Rota giocherà come esterno laterale di destra e Donnarumma come esterno laterale di sinistra. In attacco, al fianco di Genchi sarà confermato Saraò.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due squadre, entrambe tatticamente schierate con il 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato, unico incrocio recente tra le due squadre in campionati professionistici, il Rende ha espugnato lo stadio Veneziani di Monopoli. Successo di misura, uno a zero per i calabresi con rete decisiva messa a segno da Rossini in apertura di secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita vedono i calabresi favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria interna fissata a 2.45 da William Hill, mentre Bet365 offre a 2.87 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin propone a 3.10 il successo in trasferta dei pugliesi. Per Unibet, quote sui gol realizzati fissate a 2.50 e 1.46 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.