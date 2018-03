Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (30^ giornata, oggi)

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 30^ giornata (Foto LaPresse)

Ormai tradizione consolidata, la vigilia di Pasqua vede protagonista il massimo campionato di calcio: la Serie A 2017-2018 apre le sue porte sulla 30^ giornata, ed è un’occasione ancor più particolare perchè arriviamo dalla sosta per le nazionali che come sempre è stata foriera di riflessioni e bilanci, con le varie squadre che hanno perso pezzi importanti e lavorato a ranghi ridotti (chi più chi meno). Cosa ci propone il calendario? Intanto il lunch match delle ore 12:30 che è Bologna-Roma; a seguire alle ore 15:00 avremo Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Fiorentina-Crotone, Genoa-Spal, Inter-Verona e Lazio-Benevento. I primi due posticipi sono alle ore 18:00 e si tratta di Chievo-Sampdoria e Sassuolo-Napoli; alle ore 20:45 finalmente ecco la chiusura di grande lusso, perchè all’Allianz Stadium c’è Juventus-Milan.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (30^ GIORNATA)

LA LOTTA SCUDETTO E CHAMPIONS

Per una volta la Juventus gioca dopo il Napoli: Maurizio Sarri aveva esplicitato il suo scontento per il fatto di dover sempre scendere in campo sapendo il risultato dei bianconeri, adesso invece potrà mettere tantissima pressione ai campioni d’Italia perchè battere il Sassuolo significherebbe tornare al primo posto della classifica e costringere la Juventus a vincere contro un Milan cresciutissimo e in grande forma per effettuare il controsorpasso. Ormai si gioca su equilibri sottili e piccolissimi dettagli: i punti di vantaggio della Juventus sono due, entrambe vogliono arrivare alla sfida diretta con la leadership ma saranno che potrebbe non bastare. Così anche per la lotta a terzo e quarto posto: la Roma sembra aver creato il vuoto nei confronti di una Lazio che sta mollando leggermente il colpo e che, essendo ancora in corsa in Europa League, potrebbe pagare qualcosa in termini di brillantezza. Nel mezzo sta l’Inter, che rispetto alle romane ha una partita in meno (il derby): i nerazzurri appaiono in ripresa ma perdere il derby potrebbe significare far avvicinare il Milan e rendere i cugini rossoneri un’avversaria più che concreta sulla strada verso la qualificazione alla prossima Champions League. Anche qui una piccola situazione potrebbe fare tutta la differenza del mondo e sarà davvero interessante vedere come andranno le cose.

LA CORSA PER LA SALVEZZA

Sul fondo dello schieramento è grande battaglia: il Benevento sicuramente è spacciato a meno di un miracolo, ma più sopra ci sono tendenzialmente sei squadre in corsa per salvarsi. Dal Cagliari (29) al Verona (22) solo quattro formazioni potranno festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo: grande ripresa per la Spal che si è anche permessa di frenare la corsa della Juventus, in calo appare il Crotone che infatti è stato scavalcato dagli estensi e, se il campionato terminasse ora, sarebbe condannato a tornare nel campionato cadetto. Occhio allo stesso Verona che ha mostrato segnali di risveglio; il Cagliari dà la sensazione di essere vicino all’obiettivo a patto di trovare un minimo di continuità, rischiano tanto Sassuolo (nonostante il ritorno alla vittoria) e il Chievo che stanno faticando tantissimo nel girone di ritorno. Il Genoa ha solo 6 punti di vantaggio sul Crotone: potrebbe essere la settima squadra coinvolta nella lotta anche se ha fatto vedere, con l’arrivo di Davide Ballardini in panchina, di poter tenere un passo piuttosto regolare. Chiaramente, dovesse perdere contro la Spal, sarebbe sicuramente da tenere in considerazione perchè permetterebbe alla neopromossa di portarsi a soli due punti, ridisegnando virtualmente tutta la graduatoria nella parte bassa.

RISULTATI SERIE A (30^ GIORNATA)

ore 12:30 Bologna-Roma

ore 15:00 Atalanta-Udinese

ore 15:00 Cagliari-Torino

ore 15:00 Fiorentina-Crotone

ore 15:00 Genoa-Spal

ore 15:00 Inter-Verona

ore 15:00 Lazio-Benevento

ore 18:00 Chievo-Sampdoria

ore 18:00 Sassuolo-Napoli

ore 20:45 Juventus-Milan

CLASSIFICA SERIE A





Juventus 75

Napoli 73

Roma 59

Inter* 55

Lazio 54

Milan* 50

Atalanta*, Sampdoria* 44

Fiorentina* 41

Torino* 36

Bologna 34

Udinese* 33

Genoa* 30

Cagliari* 29

Sassuolo* 27

Chievo*, Spal 25

Crotone* 24

Verona* 22

Benevento* 10

* una partita in meno

