Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi B, C (33^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Sabato 31 marzo si apre un nuovo capitolo nel campionato di Serie C 2017-2018: siamo nella 33^ giornata, e dopo avere assistito alle sfide del girone A è tempo di vedere in che modo si svolgeranno le partite dei gironi B e C. Iniziamo subito allora l’elenco delle gare in programma: il girone B apre alle ore 14:30 con Fano-AlbinoLeffe, Gubbio-Teramo e Renate-Mestre; alle ore 16:30 si giocano invece Feralpisalò-Bassano, Padova-Pordenone, Sambenedettese-Ravenna e Vicenza-SantarcangeloNel calendario del girone C troveremo alle ore 14:30 Akragas-Virtus Francavilla, Juve Stabia-Cosenza, Lecce-Siracusa, Sicula Leonzio-Fondi e Trapani-Matera; alle ore 16:30 appuntamento con Bisceglie-Andria, Paganese-Casertana e Rende-Monopoli mentre alle ore 16:45 l’ultima sfida sarà Catanzaro-Catania.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C (GIRONI B, C)

IL GIRONE B

Mazzata sul Vicenza che ha ricevuto 4 punti di penalizzazione: a questo punto i biancorossi sprofondano al terzultimo posto in classifica davanti al Santarcangelo, e per salvarsi direttamente dovranno dare fondo a tutte le loro risorse. La sfida diretta di oggi potrebbe permettere al Vicenza di allungare sullo stesso Santarcangelo, ma la corsa deve essere fatta su chi precede in classifica: il Teramo e la Fermana, con i marchigiani che riposano e che dunque non faranno punti comunque vada. In testa il Padova ormai ha chiuso i conti o quasi, perchè 8 punti di vantaggio sul Pordenone e 10 sulla Reggiana (che pure ha una partita in meno) sono un bottino piuttosto sicuro, anche considerando che i biancoscudati hanno pareggiato le ultime due partite e hanno ottenuto solo 6 punti nelle ultime cinque. Interessantissima la lotta per seconda e terza posizione (sette squadre in cinque punti) e per i playoff, con AlbinoLeffe e Ravenna (ma anche la già citata Fermana) che ci credono ancora, rischiano in questo momento Triestina e Renate.

IL GIRONE C

Ulteriore -2 all’Akragas: i siciliani sono già certi di giocare i playout, lasciando ad altre squadre il compito di salvarsi subito. Poche possibilità per Fondi e Paganese, ma i campani ospitano la Casertana e potrebbero fare il colpo sfruttando il fattore campo, anche se i rossoblu sono reduci dalla vittoria sul Lecce. A tale proposito, la corsa per la promozione si è totalmente riaperta: i salentini hanno una partita in più di Trapani e Catania che si sono ulteriormente avvicinati, e in più oggi non sarà semplice per la capolista l’impegno interno contro un Siracusa che ha ricevuto un colpo durissimo dalla penalizzazione (4 punti) che l’ha fatto retrocedere al sesto posto in compagnia del Rende quando stava provando a blindare la quarta posizione. La lotta per i playoff coinvolge ancora tante squadre: Matera e Juve Stabia però sono praticamente certe di giocarle, tra le squadre che attualmente sono fuori ottimo periodo per la Sicula Leonzio (nonostante l’ultima sconfitta), la Virtus Francavilla procede a suon di pareggi.

RISULTATI SERIE CE CLASSIFICA GIRONE B

ore 14:30 Fano-AlbinoLeffe

ore 14:30 Gubbio-Teramo

ore 14:30 Renate-Mestre

ore 16:30 Feralpisalò-Bassano

ore 16:30 Padova-Pordenone

ore 16:30 Sambenedettese-Ravenna

ore 16:30 Vicenza-Santarcangelo

CLASSIFICA

Padova 54

Sambenedettese 46

Reggiana 44

Bassano, Sudtirol 43

Feralpisalò 42

Mestre, Pordenone 41

Triestina, Renate 38

AlbinoLeffe 36

Ravenna 35

Fermana 33

Teramo 31

Gubbio 28

Vicenza (-4) 27

Santarcangelo (-1) 26

Fano 25

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Virtus Francavilla

ore 14:30 Juve Stabia-Cosenza

ore 14:30 Lecce-Siracusa

ore 14:30 Sicula Leonzio-Fondi

ore 14:30 Trapani-Matera

ore 16:30 Bisceglie-Andria

ore 16:30 Paganese-Casertana

ore 16:30 Rende-Monopoli

ore 16:45 Catanzaro-Catania

CLASSIFICA

Lecce 64

Trapani, Catania 60

Matera (-1) 47

Juve Stabia 46

Siracusa (-4), Rende 43

Monopoli 42

Cosenza 41

Casertana 39

Sicula Leonzio 38

Bisceglie 37

Virtus Francavilla, Catanzaro 36

Reggina 33

Andria (-3) 31

Paganese 28

Fondi 26

Akragas (-5) 10

