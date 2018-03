Sambenedettese-Ravenna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Sambenedettese-Ravenna, LaPresse

Sambenedettese-Ravenna, diretta dal signor Provesi di Treviglio, sabato 31 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. L'ultimo pareggio esterno sul difficile campo del Sudtirol ha confermato come la Sambenedettese abbia ormai trovato la giusta continuità in campionato, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate in campionato che hanno portato la formazione allenata da Ezio Capuano al secondo posto in classifica, con due lunghezze di vantaggio sulla Reggiana (che ha disputato però finora una partita in meno rispetto ai rossoblu).

Il Padova primo della classe è lontano otto punti e difficilmente si farà sfuggire la promozione diretta, ma la Sambenedettese proverà a consolidare la seconda piazza per presentarsi ai play off da protagonista. Di fronte i marchigiani si troveranno la squadra più in forma del girone B di Serie C: il Ravenna è reduce da un filotto di quattro vittorie contro Pordenone, Albinoleffe, Mestre e Gubbio che ha portato i romagnoli a otto punti dalla zona play out e a sole tre lunghezze dai play off, che sarebbero un vero sogno considerando le difficoltà incontrate dai giallorossi ad inizio stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Sambenedettese Ravenna non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE RAVENNA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa marchigiani schiereranno Perina tra i pali e una difesa a tre con Di Pasquale, Miceli e Patti. A centrocampo al fianco di Marchi per vie centrali si muoveranno Gelonese e lo sloveno Bacinovic, mentre Mattia sarà l'esterno di fascia destra e Tomi sarà invece impiegato come esterno laterale mancino. In attacco, ci sarà Di Massimo a far coppia con Miracoli. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta e una difesa a tre con Lelj, Venturini e Capitanio schierati dal primo minuto. La corsia laterale di destra sarà affidata a Magrini, la corsia laterale di sinistra a Rossi e i tre centrali di centrocampo saranno Selleri, Palermo e Papa. In attacco, spazio a De Sena schierato in tandem con Marzeglia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà la scelta sia della Sambenedettese, sia del Ravenna. La sfida d'andata di questo campionato disputata presso lo stadio Benelli di Ravenna ha fatto registrare una vittoria esterna della Sambenedettese con il punteggio di due a uno, con le reti di Tomi e Maistrello (autogol) e il momentaneo pareggio romagnolo firmato da Broso. L'ultimo precedente a San Benedetto del Tronto è quello del 22 marzo 2009, col Ravenna capace di imporsi di misura in trasferta con il punteggio di uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano i marchigiani favoriti in maniera abbastanza decisa, con quota per la vittoria interna fissata a 1.72 da Bet365, mentre Eurobet offre a 3.50 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 4.50 la quota per il successo in trasferta dei romagnoli. Per Unibet, quote fissate a 2.30 e 1.55 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

