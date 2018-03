Sassuolo Napoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Napoli, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Napoli, al Mapei Stadium, è diretta da Michael Fabbri: alle ore 18:00 di sabato 31 marzo è uno dei posticipi previsti per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, un turno che come da tradizione si gioca interamente alla vigilia di Pasqua. Per i partenopei occasione ghiottissima di riportarsi in testa alla classifica e cambiare nuovamente le carte in tavola nella lotta allo scudetto; vincere e poi aspettare buone notizie dall’Allianz Stadium, questo il piano di Maurizio Sarri che sa di non poter comunque sottovalutare un Sassuolo che ha un bisogno quasi disperato di punti, essendo andato incontro a un evidente calo di rendimento che l’ha pericolosamente avvicinato alla zona retrocessione. Dunque entrambe devono vincere e non prenderebbero troppo di buon grado un pareggio; dovrebbe venirne fuori una bella partita, con il Napoli che dovrebbe condurla nei ritmi e nella gestione del possesso.

SASSUOLO NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la diretta tv di Sassuolo Napoli sui canali del satellite e del digitale terrestre: nel primo caso appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 413305 qualora non foste non abbonati al pacchetto Calcio), nel secondo invece siamo su Premium Sport e Premium Sport HD. In assenza di un televisore è disponibile il servizio di diretta streaming video, attivando come sempre le applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; sui canali Sky Super Calcio e Premium Sport ci sono invece i programmi, rispettivamente, Diretta Gol Serie A e Diretta Premium che forniscono in tempo reale tutte le reti e le fasi salienti dai due campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Per una volta il Napoli gioca prima della Juventus, e lo fa nel momento giusto: i partenopei prima della sosta per le nazionali hanno recuperato due punti ai bianconeri riaprendo il discorso scudetto, e vincendo a Reggio Emilia opererebbero un controsorpasso che magari sarebbe soltanto temporaneo, ma che intanto metterebbe davvero tanta pressione ai bianconeri che ospitano il Milan. Il Napoli si è ritrovato da +4 a -4 in pochi giorni, hanno rischiato di vedere compromesso il campionato ma improvvisamente sono tornati in corsa: adesso sta alla squadra non sprecare le occasioni che si presenteranno, perchè mettere le mani sul tricolore non è affatto impossibile o miracoloso come si potrebbe pensare. Il Sassuolo è tornato a vincere espugnando il campo dell’Udinese: i tre punti mancavano addirittura da quasi tre mesi, da quel successo sull’Inter di fine dicembre i neroverdi avevano ottenuto appena quattro punti ed erano rimasti incollati alla zona retrocessione. Dove si trovano ancora, ma se non altro è arrivato un minimo di respiro con i quattro punti centrati nelle ultime due partite. Continuano però i problemi nelle partite casalinghe: l’ultima vittoria al Mapei Stadium è ancora quella contro i nerazzurri, in generale qui la squadra di Beppe Iachini ha ottenuto appena 11 punti in 14 partite segnando la miseria di 6 gol. Altro dato che, naturalmente, dà un ampio vantaggio a un Napoli che parte già largamente favorito.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

Beppe Iachini ritrova tutti gli squalificati e dunque potrebbe finalmente mandare in campo la migliore formazione, essendo la rosa al completo. Davanti a Consigli i favoriti sono Acerbi e Goldaniga, con Lirola e Peluso pronti ad agire sulle fasce come terzini; a centrocampo invece Sensi è ancora favorito su Magnanelli potendo garantire maggiore qualità in termini di impostazione, Missiroli non è in discussione mentre Mazzitelli insidia nuovamente la maglia di Duncan sull’altra mezzala. Tridente classico con Domenico Berardi e Politano (vanamente inseguito dal Napoli a gennaio) a supportare sugli esterni l’operato di Babacar, la prima punta titolare con vantaggio netto su Matri. Il Napoli invece potrebbe non avere a disposizione Hamsik, che non è al meglio: facile che dunque Zielinski ne faccia le veci come mezzala sinistra, con la conferma invece di Allan dall’altra parte e Jorginho titolare come playmaker arretrato. Problemi anche per Hysaj, che si è fatto male in nazionale: in sua assenza pronto Maggio ma l’albanese dovrebbe stringere i denti. Conferma per Raul Albiol e Koulibaly al centro, Mario Rui a sinistra mentre naturalmente non cambia il tridente offensivo che sarà composto da Callejon, Mertes e Lorenzo Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha quotato la partita del Mapei Stadium, è davvero largo il vantaggio che il Napoli ha rispetto al Sassuolo: basta guardare la quota posta sul segno 2, che vale 1,33 volte la puntata, e quella che invece accompagna il segno 1 per l’affermazione dei neroverdi che ha un valore di 9,00. Singola cifra, ma comunque piuttosto distante dall’altra; dopo tutto era piuttosto ovvio aspettarsi una differenza simile. L’eventualità del pareggio è identificata come sempre dal segno X e, se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sulla sfida di Serie A sarebbe di 5,00 volte la cifra che avrete messo sul piatto.

