Scandicci Conegliano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Play off semifinale)

Diretta Scandicci Conegliano: info streaming video e tv. Si accende oggi a Firenze gara 1 delle semifinali scudetto di Serie A1. Mai prima d'ora le fiorentine erano andate così lontano.

31 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter)

Scandicci Conegliano, è la partita di volley femminile in programma oggi 31 marzo 2018 al Mandela Forum: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per gara 1 delle semifinali play off scudetto del massimo campionato italiano. Si comincia a fare quindi sul serio per la rincorsa allo scudetto: oggi a Firenze si accenderà la prima delle eventuali cinque gare che decideranno una finalista per l’ambito titolo nel campionato della Serie A1. Se quindi vediamo bene che vincere oggi potrebbe non risultare poi così decisivo per il passaggio del turno, senza dubbio una prestazione di potenza potrebbe pesare moltissimo a livello psicologico, specie in questa fase così delicata. Le protagoniste chiamate oggi in campo sono chiaramente di primo livello e appare ben difficile fare un pronostico della vincitrice: se l’Imoco vanta una storia più prestigiosa e uno stato di forma pesante, le fiorentine si son già ben dimostrate in grado di fronteggiare le big alla pari.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Scandicci e Conegliano, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video garantita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Avendo terminato la regular season rispettivamente con la seconda e terza piazza della classifica, vediamo bene che non ci sorprende che Scandicci e Conegliano siano oggi faccia a faccia nella semifinale dei play off. Se però per l’Imoco tale traguardo era prevedibile a inizio stagione, non così forse per le fiorentine, vera sorpresa del campionato che si è da poco chiuso. Eppure la Savino del Bene ha costruito pian piano la sua fortuna, meritato ogni punto ottenuto sul campo: decisivo ovviamente l’exploit finale che è pure coinciso con un momento no delle pantere (tre KO nel ultimi 3 turni). Con i play off però di solito tutto viene resettato e così hanno dovuto fare entrambe le compagini, che pure hanno affrontato questa delicata fase con la giusta determinazione. Le ragazze di Santarelli hanno quindi cancellato le ultime prestazioni negative con un chiaro successo su Modena ai quarti di finale (3-0 e 3-1 i due match). così hanno fatto pure le ragazze di Parisi, che pur hanno dovuto lottare con Pesaro: 3-0 e 3-1 i risultati ottenuti ai quarti. Vediamo bene quindi che non c’è miglior biglietto da visita per entrambe le formazioni oggi in campo: l’esito del match però rimane più aperto che mai.

© Riproduzione Riservata.