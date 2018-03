Sicula Leonzio-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Fondi, LaPresse

Sicula Leonzio-Fondi, diretta dal signor Marini di Trieste, sabato 31 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. La Sicula Leonzio nell'ultimo turno disputato in campionato ha perduto una buona occasone per mettere definitivamente in ghiaccio il discorso salvezza, partendo bene e passando in vantaggio sul campo dell'Andria, ma poi facendosi raggiungere e superare in extremis dai pugliesi.

Restano comunque sette i punti di vantaggio per la Sicula dal quartultimo posto e ben dieci sul terzultimo, con tre lunghezze di distanza dalla zona play off che resta un obiettivo più concreto per gli isolani. Che proveranno a riprendere la loro marcia contro un Fondi che ha riposato nell'ultimo turno, ma che a cinque punti dall'Andria quartultima vede i play out come prospettiva sempre più probabile, considerando anche il trend recente con sei sconfitte e una sola vittoria nelle ultime sette partite disputate in campionato dai rossoblu.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Sicula Leonzio Fondi non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO FONDI

Queste le probabili formazioni del match: i padroni di casa della Sicula Leonzio schiereranno Narciso tra i pali, Pollace in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro, mentre Aquilanti e Camilleri saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio per Petermann, Esposito e Marano, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Arcidiacono, Gammone e l'argentino Lescano. Risponderà il Fondi con il numero uno albanese Elezaj schierato alle spalle di una linea difensiva a quattro con Maldini, Polverini, Ghinarri e Paparusso impiegati rispettivamente dall'out di destra a quello di sinsitra. A centrocampo, assente Vastola per squalifica dopo la doppia ammonizione rimediata nel match interno contro il Cosenza, spazio a Pompei al fianco di De Martino e Addessi, mentre Corvia, Mastropietro e Lazzari si muoveranno nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 da una parte e dall'altra, moduli speculari nello scontro tattico fra le due formazioni che si sono ritrovate solo quest'anno di fronte per la prima volta in un campionato professionistico. Nel match d'andata disputato allo stadio Purificato di Fondi, vittoria per due a uno dei padroni di casa, che con i gol di Ghinassi e Addessi hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siciliano siglato da Marano.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita vedono i siciliani nettamente favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria interna fissata a 1.65 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.50 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 5.25 la quota per il successo in trasferta dei pugliesi. Per Unibet, quote sui gol realizzati fissate a 2.30 e 1.54 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

