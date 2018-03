Trapani-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Provinciale di Erice.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Trapani-Matera, LaPresse

Trapani-Matera, diretta dal signor Zufferli di Udine, sabato 31 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà probabilmente il big match del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Ha saputo soffrire e ha saputo vincere il Trapani, corsaro nell'ultimo turno di campionato sul campo del Rende grazie ad una rete di Pagliarulo in apertura di match. Dopo quella in casa dell'Akragas, seconda vittoria consecutiva di misura in trasferta per gli uomini di Alessandro Calori, che si trovano ora a quattro punti dal Lecce capolista, appaiati al secondo posto al Catania, ma come gli etnei con una partita in meno disputata rispetto ai salentini.

In pratica, il Trapani si trova virtualmente a meno uno del primato, ma per credere nel sogno dell'immediato ritorno in Serie B che sembrava sfumato fino a poche settimane fa, dovrà mostrare in campo la maturità e la continuità delle ultime settimane. A partire da una non facile sfida contro il Matera, che dopo aver perso un importante scontro diretto a Castellammare di Stabia, si è rialzato battendo due a uno in casa il Bisceglie grazie alle reti di Maimone e Sernicola, fondamentali per mantenere il quarto posto in classifica e sperare di vivere dei play off da assoluti protagonisti.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Trapani Matera non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI MATERA

Di seguito, le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Provinciale di Erice. I padroni di casa granata giocheranno con Furlan in porta e una difesa a tre schierata con Drudi, Pagliarulo e Fazio dal primo minuto. La corsia laterale di destra sarà affidata a Marras, mentre sul lato mancino del campio sarà chiamato a muoversi Visconti, con Corapi, Scarsella e Palumbo che presidieranno invece la zona centrale della mediana. In attaccon al fianco di Felice Evacuo giocherà Murano. Risponderà il Matera con Tonti in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Sernicola, l'uruguaiano Buschiazzo Morel, De Franco e Salanria. A centrocampo, playmaker arretrati saranno Maimone e Urso, mentre Casoli, Tiscione e Di Livio giocheranno avanzati, incursori offensivi a supporto dell'unica punta di ruolo, il croato Dugandiz.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le scelte tattiche dei due allenatori vedranno il tecnico del Trapani, Alessandro Calori, scegliere un 3-5-2 al quale sarà opposto il 4-2-3-1 scelto dall'allenatore del Matera, Auteri. Nel match d'andata di questo campionato disputato in Lucania, pareggio per tre a tre ricco di gol e spettacolo, col Trapani avanti di tre gol con le reti di Silvestri, Maracchi ed Evacuo, ma poi raggiunto dalle marcature di Urso e Giovinco, che ha trasformato due calci di rigore nei minuti di recupero di entrambi i tempi. Si tratta dell'unico precedente recente disputato tra le due formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano i siciliani favoriti in maniera abbastanza decisa, con quota per la vittoria interna fissata a 1.65 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.50 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 5.25 la quota per il successo in trasferta dei pugliesi. Per Unibet, quote fissate a 2.20 e 1.64 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

