VAR IN JUVENTUS-MILAN/ Tocco di braccio di Bonucci in area di rigore: ma prima è fallo di Benatia. E Matuidi..

Var in Juventus-Milan: Mazzoleni al minuto 44' rivede un'azione in area di rigore rossonera. Tocco di braccio di Bonucci non sanzionato (a ragione). Prima le proteste di Silva su Matuidi.

Leonardo Bonucci (foto da Lapresse)

Grandi emozioni all'Allianz Stadium per Juventus-Milan, posticipo della 30esima giornata di Serie A. Risultato in equilibrio al termine della prima frazione di gioco, con Leonardo Bonucci che ha risposto al gol di Paulo Dybala fissando il risultato sull'1-1. E proprio Bonucci, dopo aver tolto qualche anno di vita ai suoi ex tifosi, concedendosi il lusso di esultare nel suo vecchio stadio dopo un'incornata di testa su sviluppi di calcio d'angolo, ne ha tolti altrettanti anche ai suoi nuovi tifosi risultando protagonista di un episodio in area di rigore che rischiava di portare all'assegnazione di un penalty a favore della formazione bianconera. Il direttore di gara Mazzoleni, fin qui impeccabile, al 44' è andato a rivedere al VAR un tocco di braccio del capitano del Milan. Deviazione che c'è, ma che risulta ininfluente ai fini dello sviluppo del gioco dal momento che in precedenza vi era stata un'azione fallosa - proprio ai danni di Bonucci - da parte di Mehdi Benatia.

TOCCO DI MANO DI MATUIDI?

Ma l'episodio che ha visto protagonisti Leonardo Bonucci e Medhi Benatia nell'area di rigore rossonera non è stato l'unico in cui l'ausilio del VAR è risultato necessario durante Juventus-Milan. In quest'occasione, a dirla tutta, Mazzoleni non ha rivisto personalmente l'azione ma dalla cabina VAR è arrivata l'autorizzazione a procedere poiché nulla di irregolare era successo. Il riferimento è all'azione che ha interessato André Silva e Matuidi. L'attaccante portoghese ha sbagliato da neanche un paio di metri un colpo di testa che avrebbe potuto riportare il Milan in parità prima della zuccata di Bonucci, ma a sua parziale giustificazione ha invocato un presunto tocco di mano di Blaise Matuidi. Rivedendo l'azione alla moviola ci si rende conto che il francese effettivamente nel tentativo di contrastare Silva allunga le braccia verso l'alto ma non sfiora il pallone con la mano. La decisione di Mazzoleni di proseguire è dunque corretta.

