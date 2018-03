Vicenza-Santarcangelo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Vicenza-Santarcangelo, LaPresse

Vicenza-Santarcangelo, diretta dal signor Massimi di Termoli, sabato 31 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Una penalizzazione di quattro punti per irregolarità amministrative e ritardo nel pagamento degli stipendi, e un solo punto ottenuto nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultimo periodo ha decisamente riportato il Vicenza nell'occhio del ciclone, con i berici di nuovo nel pieno della lotta per non retrocedere e reduci da due sconfitte consecutive in trasferta contro Sambenedettese e Renate (che non aveva finora mai vinto nel 2018) che dimostrano come i problemi societari stiano inevitabilmente finendo con l'influire nel cammino dei biancorossi.

Dall'altra parte, i romagnoli hanno ottenuto il loro terzo pareggio consecutivo in casa contro il Fano, mantenendosi al penultimo posto in classifica ad una lunghezza proprio dal Vicenza. Allo stadio Menti andrà in scena un vero e proprio spareggio salvezza, con una sconfitta che potrebbe condannare il Vicenza ai play out che sembravano uno scenario ormai scongiurato solo fino a qualche settimana fa.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Vicenza Santarcangelo non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA SANTARCANGELO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Menti di Vicenza. I padroni di casa berici schiereranno Valentini tra i pali, Malomo sull'out difensivo di destra e Giraudo sull'out difensivo di sinistra, con Milesi e Crescenzi al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Tassi affiancato dai due macedoni Alimi e Jakimovski, mentre Giacomelli giocherà come trequartista di supporto al tandem offensivo composto da Ferrari e De Giorgio. Risponderà il Santarcangelo con Bastianoni tra i pali e una difesa a tre composta da Sirignano, Briganti e Maini. I titolari nella zona centrale di centrocampo saranno Dalla Bona, il francese Di Santantonio e il croato Lesjak, mentre Toninelli sarà l'esterno di fascia destra e Capellini l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Bussaglia al fianco di Piccioni.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 4-3-1-2 del Vicenza sarà opposto il 3-5-2 del Santarcangelo. Le due squadre si sono ritrovate di fronte per la prima volta in questa stagione in un campionato professionistico, con il match d'andata in casa del Santarcangelo andato ad appannaggio dei romagnoli, vincenti con il punteggio di due a uno grazie alle reti di Obeng e Piccioni nei primi venti minuti del primo tempo, con i veneti capaci solo di accorciare le distanze con una rete realizzata da Lanini nella ripresa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano i berici favoriti in maniera abbastanza decisa, con quota per la vittoria interna fissata a 2.10 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e Eurobet alza fino a 3.65 la quota per il successo in trasferta dei romagnoli. Per Unibet, quote fissate a 2.30 e 1.55 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

