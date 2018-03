ATP SAN PAOLO 2018, FINALE/ Diretta Fognini-Jarry: info streaming e tv. Orario della finale (oggi, 4 marzo)

Atp San Paolo 2018: diretta Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...

Fabio Fognini

Fabio Fognini per far sì che l'Atp San Paolo 2018 rappresenti il primo titolo della stagione; Nicolas Jarry per coronare il momento migliore della carriera con un trionfo. Sono questi i temi principali della finale tra il tennista azzurro e il suo rivale cileno. Inutile dire che i favori del pronostico siano appannaggio del davisman italiano: non solo per motivi di classifica (Fognini è numero 20 del ranking Atp, mentre Jarry è il numero 73), ma anche per tecnici e bagaglio d'esperienza. Per Jarry, infatti, si tratta della prima finale a questo livello e non è escluso che contro un giocatore ormai esperto come Fogna accusi un briciolo d'emozione. Certo è che il cileno viaggia sulle ali dell'entusiasmo ed è protagonista di un momento magico.

In questa settimana ha eliminato nell'ordine Lajovic, Pella, Ramos e Zeballos, tutti giocatori che nella stagione della terra sudamericana esprimono grandi valori. Eppure li ha fatti fuori, Fabio non faccia l'errore di sottovalutarlo.

ATP SAN PAOLO, DIRETTA TV FOGNINI-JARRY: INFO STREAMING VIDEO

La finale dell'Atp San Paolo 2018, atto conclusivo del Brasil Open, andrà in scena alle ore 15 di oggi, domenica 4 marzo 2018. Per quanto abbiamo sottolineato l'ottimo momento di forma vissuto da Nicolas Jarry, alla partita di oggi l'Italia del tennis deve guardare con fiducia. Fognini dall'inizio dell'anno è apparso un giocatore molto maturato soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo aver perso agli Australian Open per mano di Berdych e aver trascinato l'Italia in Coppa Davis contro il Giappone, nell'Atp di Rio de Janeiro si è arreso soltanto in semifinale (dopo aver accusato alcuni problemi fisici) ad uno straordinario Fernando Verdasco.

A San Paolo, invece, Fognini ha eliminato nell'ordine Domingues, Garcia-Lopez e Cuevas. Tutti battuti senza concedere neanche un set. Insomma, se Jarry è in stato di grazia, Fognini non gli è da meno. A trasmettere la finale dell'Atp San Paolo 2018 a partire dalle 15 sarà Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma satellitare Sky. Clicca qui per seguire la partita in diretta streaming!

