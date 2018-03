Atalanta Sampdoria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Sampdoria, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Paolo Tagliavento: all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca alle ore 15:00 di domenica 4 marzo, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Siamo forse alla resa dei conti per l’Europa, o a qualcosa di simile: ovviamente dipenderà dal risultato che maturerà, ma intanto i blucerchiati hanno la possibilità di mettere una buona distanza tra sé e un’Atalanta che, soprattutto adesso che non ha più il doppio impegno campionato-Europa League, è una delle principale rivali per l’obiettivo. Con una vittoria infatti la Sampdoria volerebbe a +9 sulla Dea; certo la squadra di Gian Piero Gasperini dovrà ancora recuperare la partita che non ha giocato domenica scorsa, ma come sappiamo si tratta della trasferta sul campo della Juventus e dunque dalle parti di Bogliasco c’è ottimismo. Ovviamente vale anche il discorso contrario: giocando in casa l’Atalanta ha la grande occasione di ridurre le distanze dall’avversaria diretta e, magari sperando in un buon risultato anche dal derby della Madonnina, arrivare a contatto non solo con la Sampdoria ma anche con il Milan. Si prospetta dunque una favolosa corsa a tre: questa partita odierna potrebbe anche essere importante dal punto di vista della classifica avulsa, qualora le squadre arrivassero a pari punti al termine del campionato e si dovesse guardare la sfida diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

IL CONTESTO

Se anche l’Atalanta dovesse chiudere la stagione senza qualificarsi in Europa, probabilmente ben pochi tifosi potrebbero dirsi dispiaciuti: la Dea ha fatto sognare tutti, dominando un girone internazionale e arrivando ad un passo dall’eliminare il Borussia Dortmund e volare agli ottavi di Europa League. Non solo: la squadra ha anche raggiunto la semifinale di Coppa Italia, certificando di aver raggiunto un livello di eccellenza che adesso dovrà essere brava a confermare e mantenere negli anni a venire. Intanto la corsa a una posizione utile per tornare in Europa continua: la partita contro la Sampdoria non va sbagliata per questo motivo, ma come già detto la stagione della Dea è favolosa a prescindere dal fatto che alla fine arriverà o meno il sesto posto. La Sampdoria invece potrà recriminare qualora non dovesse arrivare tra le prime della classe, e dunque in Europa: per tutto il campionato fino a questo momento i blucerchiati sono stati al sesto posto in classifica, anche con un vantaggio ampio sulla concorrenza. Ad un certo punto – a dire il vero anche adesso – sembrava che Marco Giampaolo potesse correre per la Champions League; se non è riuscito a farlo è perché in trasferta la sua squadra non è riuscita a confermare quanto di buono fatto al Ferraris. In casa 32 punti in 14 partite: senza girarci troppo intorno, una media da scudetto o comunque da prime tre della classifica. In trasferta però sono arrivate solo 3 vittorie in 12 partite e la media di un punto netto per gara: troppo poco per pensare di scavare un solco ampio e archiviare subito la pratica. A Bergamo dunque la Sampdoria va per vincere: sarebbe la seconda vittoria nelle ultime tre, un trend comunque in miglioramento.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

Gasperini non ha fatto turnover in Coppa Italia, ma la squadra che presenta oggi potrebbe essere molto simile a quella vista mercoledì: torna Toloi, che prenderà il posto di Mancini in difesa fiancheggiando Caldara, con Andrea Masiello che è favorito su Palomino e Berisha che dovrebbe regolarmente essere in porta. A centrocampo Hateboer e Spinazzola sono ancora favoriti per giocare sulle corsie laterali; da valutare invece la composizione del centrocampo, ma dovrebbe prevedere l’inserimento di Cristante al posto di Freuler. Ilicic ci sarà, ma lo sloveno per questa partita potrebbe essere utilizzato come trequartista: al fianco di Alejandro Gomez ci sarà quindi una prima punta di ruolo, potrebbe essere Cornelius visto che Petagna ha un problema muscolare e rischia di non andare nemmeno in panchina. Nella Sampdoria torna Praet: da valutare se Giampaolo lo manderà subito in campo o se userà la cautela, confermando Edgar Barreto (un ex della sfida) insieme a Torreira e Linetty a centrocampo. Difesa nella quale mancherà Bereszynski: spazio allora a Sala come terzino destro, con Murru dall’altra parte e la solita coppia Silvestre-Gianmarco Ferrari a protezione di Viviano. Davanti non ce la fa Gaston Ramirez: Caprari è favorito su Ricky Alvarez per agire come trequartista, Quagliarella e Duvan Zapata saranno invece i due attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Potremmo definire Atalanta Sampdoria come una partita da tripla, ma la realtà è che i blucerchiati in trasferta non sono mai riusciti a tenere lo stesso passo che hanno avuto in casa; anche per questo allora scopriamo che l’agenzia di scommesse Snai assegna un pronostico piuttosto chiaro a favore della Dea. La quota sul segno 1 per la vittoria dell’Atalanta ha un valore di 1,75; quella per il segno 2, che identifica invece il successo della Sampdoria, siamo a 4,75. Il pareggio è l’eventualità per la quale dovrete giocare il segno X, e come si vede tende maggiormente, come valore, al segno 2: se la partita dell’Atleti Azzurri d’Italia dovesse finire pari infatti il vostro guadagno sarebbe di 3,65 volte la cifra che avrete deciso di investire.

