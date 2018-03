Avelino-Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma allo stadio Partenio-Lombardi.

04 marzo 2018

Diretta Avellino-Bari, LaPresse

Avellino-Bari, diretta dal signor Rapuano di Rimini, domenica 4 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà uno dei posticipi della ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Il Bari ha rinviato il suo impegno nell'ultima giornata in turno infrasettimanale di Serie B, ma in proiezione, vincendo, potrebbe portarsi al terzo posto a braccetto col Palermo, a soli tre punti di distanza dal Frosinone secondo. Dopo le ultime tre vittorie contro Frosinone, Cremonese e Ternana, per i pugliesi la prospettiva del salto diretto in Serie B è divenuta di nuovo concreta. Dall'altra parte, l'Avellino ha strappato un pareggio preziosissimo martedì scorso all'ultimo secondo, in casa della capolista Empoli. Un punto che ha portato a cinque le lunghezze di distanza degli irpini dalla zona play out, un momento di ripresa che è stato ossigeno puro per la panchina del tecnico Walter Novellino.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Avellino Bari si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 257 di Sky (Sky Calcio 7 HD), con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Partenio: Avellino in campo con Lezzerini in porta, Laverone sull'out difensivo di destra e il belga Ngawa sull'out difensivo di sinistra, mentre il croato Kresci e l'argentino Morero saranno i due difensori centrali. Di Tacchio sarà il vertice arretrato di centrocampo, mentre De Risio e D'Angelo completeranno la zona centrale di centrocampo, mentre l'ecuadoriano Cabezas Segura coprirà la corsia laterale di destra e il marocchino Bidaoui sulla sinistra. In attacco, Ardemagni confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà il Bari con Micai tra i pali, Sabelli schierato in posizione di terzino destro e D'Elia schierato in posizione di terzino sinistro, mentre lo slovacco Gyomber e Marrone saranno i centrali di difesa. Terzetto titolare di centrocampo composto dall'albanese Basha, dallo scozzese Henderson e dal colombiano Tello, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l'olandese Anderson, il ceko Kozak e Galano.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.60 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.00 sempre da William Hill, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.20 sempre da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.14 e 1.67 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

