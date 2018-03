Barcellona Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Barcellona Atletico Madrid info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del big-match ai vertici della Liga.

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Barcellona Atletico Madrid: un precedente (Foto LaPresse)

Barcellona Atletico Madrid sarà diretta dall’arbitro Jesus Gil Manzano. Oggi domenica 4 marzo è dunque il giorno dello scontro al vertice della Liga spagnola, giunta alla sua 27^ giornata, che si giocherà alle ore 16.15 allo stadio Camp Nou di Barcellona. I catalani fino a qualche settimana fa sembravano avviati verso un trionfo facile, visto l’ottimo margine di vantaggio che la squadra di Ernesto Valverde aveva rapidamente accumulato. Il Barcellona ha ancora cinque lunghezze di vantaggio (66 punti contro i 61 dell’Atletico Madrid), ma sono bastati tre pareggi nelle ultime cinque giornate per sentire il fiato sul collo dei Colchoneros. Oggi è un momento fondamentale: vincendo, il Barcellona tornerebbe a + 8 e forse metterebbe la parola fine alle ambizioni di rimonta dell’Atletico, altrimenti tutto sarebbe ancora possibile.

L’Atletico Madrid invece non era partito benissimo: basterebbe ricordare il terzo posto nel girone di Champions League, che ha costretto la squadra di Diego Pablo Simeone a “retrocedere” in Europa League, ma anche nella Liga fino a Natale la marcia dell’Atletico Madrid non era certamente stata trionfale. Il 2018 ha cambiato tutto, grazie a otto vittorie e un pareggio in nove partite giocate tra febbraio e marzo: l’Atletico Madrid è tornato nella sua migliore versione, ermetico in difesa ma pure prolifico in attacco, oggi ha l’occasione d’oro per riaprire una Liga che sembrava finita con enorme anticipo, anche perché un colpaccio a Barcellona avrebbe enorme valore anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BARCELLONA ATLETICO MADRID

Barcellona Atletico Madrid sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Fox Sports HD, visibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video della grande sfida del Camp Nou sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Barcellona Atletico Madrid, naturalmente è lecito attenderci tutti i titolari in campo fin dal primo minuto in una partita così importante. Dunque per il Barcellona possiamo ipotizzare Ter Stegen in porta, Sergi Roberto terzino destro anche a causa dell’assenza di Semedo, centrali Piquè e Umtiti, Jordi Alba a sinistra per completare la retroguardia a quattro. In mediana la coppia formata da Paulinho e Busquets, con Rakitic e Iniesta a completare un centrocampo che potrebbe dunque essere formato per intero da giocatori che come caratteristiche sarebbero centrali, a meno che sulla destra non venga scelto Aleix Vidal. Infine in attacco naturalmente Suarez e Messi, con Coutinho prima alternativa per rendere ancora più offensivo il gioco in caso di necessità. Per l’Atletico Madrid invece ecco Oblak in porta, davanti a lui la coppia centrale formata da Godin e Gimenez, mentre Juanfran sarà il terzino destro e Filipe Luis agirà sulla fascia mancina. A centrocampo possiamo pensare a Gabi e Niguez come coppia centrale, con Correa esterno destro e Koke a sinistra. Nessun dubbio sulla coppia d’attacco, formata da Diego Costa e un Griezmann in splendide condizioni di forma.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote di Barcellona Atletico Madrid, secondo l’agenzia SNAI sarà favorito il Barcellona, magari in virtù del fattore campo e della classifica che comunque sorride ancora agli uomini di Valverde: dunque il segno 1 per la vittoria dei catalani è quotato a 1,75, mentre il segno 2 per un colpaccio dell’Atletico Madrid al Camp Nou pagherebbe 4,75 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X al termine del big-match odierno è proposto alla quota di 3,80 e si colloca dunque in una posizione intermedia.

