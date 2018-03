Benevento Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Verona (LaPresse)

Benevento Verona sarà diretta dall’arbitro Valeri; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 4 marzo. Sfida molto delicata allo stadio Ciro Vigorito nella ventisettesima giornata di Serie A 2017-2018. Il Benevento di Roberto De Zerbi è all’ultima spiaggia: metafora spesso abusata, ma per chi ha solamente 10 punti in classifica a due terzi del campionato è inevitabile che questa sia una partita da vincere a tutti i costi, in casa e contro un’altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Se il Benevento oggi non riuscisse a vincere, le speranze si ridurrebbero al lumicino; con una vittoria invece tutto sarebbe ancora possibile, anche perché tutto sommato il gioco è migliorato, come il Benevento ha dimostrato almeno per un’ora settimana scorsa a San Siro contro l’Inter.

Il Verona dal canto suo è penultimo, dunque anche gli scaligeri hanno estremo bisogno di punti, anche se a quota 19 le prospettive sono già diverse. Questa partita è comunque un’occasione da sfruttare per gli uomini di Fabio Pecchia, che possono di fatto eliminare una rivale e fare un importante balzo in avanti, anche perché si tratterebbe della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta domenica scorsa al Bentegodi contro il Torino. Per il Verona dunque niente ultima spiaggia, ma può essere la partita della svolta, sia in positivo ma pure in negativo in caso di una sconfitta che potrebbe risultare molto pesante al termine del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Verona sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky. L’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Calcio 5 (il numero 255), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero seguire la sfida dello stadio Ciro Vigorito.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VERONA

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni di Benevento Verona, annotiamo per prima cosa che Roberto De Zerbi dovrebbe schierare il Benevento con il modulo 4-3-3. I campani dovranno però fare i conti con numerose assenze: Lucioni e Viola sono squalificati, mentre Sandro, D’Alessandro e Antei sono infortunati. Tenuto conto di tutto questo, si può ipotizzare una retroguardia con Sagna, Djimsiti oppure Costa, Tosca e Letizia davanti a Puggioni, un terzetto di centrocampo con Del Pinto oppure Memushaj, Cataldi e Guilherme, infine il tridente d’attacco composto da Djuricic, Coda oppure Diabatè e Brignola. Anche Fabio Pecchia ha alcune assenze di cui tenere conto: nel Verona saranno indisponibili lo squalificato Romulo e gli infortunati Cerci e Zaccagni. Modulo 4-3-3 con Nicolas in porta e davanti a lui una difesa a quattro con Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares. Più dubbi a centrocampo, dove la certezza è Valoti mentre Calvano e Buchel sono favoriti su Fossati in una sfida a tre per due posti. In attacco scalpita Matos, ma il tridente più probabile è quello formato da Verde, Petkovic e Kean.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Benevento Verona secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Un pronostico che si annuncia incerto, ma con discreta fiducia nelle possibilità dei padroni di casa: il favore pende dunque dalla parte del Benevento, dal momento che il segno 1 è proposto a quota 2,15. Per la vittoria esterna del Verona (segno 2) si sale a 3,35, mentre con il pareggio e dunque il segno X si arriva a 3,40, dunque sia pure per pochissimo la divisione della posta è considerata l’esito meno probabile in una partita aperta a ogni soluzione.

