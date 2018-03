Carpi-Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma allo stadio Cabassi domenica 4 marzo 2018.

04 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Carpi-Venezia, LaPresse

Carpi-Venezia, diretta dal signor Saia di Palermo, domenica 4 marzo 2018 alle ore 17.30, sarà uno dei posticipi della ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Il Carpi non è sceso in campo nel turno infrasettimanale e deve ora recuperare terreno verso la zona play off, distante due punti ma con diverse squadre di fronte. Per gli emiliani i problemi sono quelli noti, un attacco sterile che è il peggiore del campionato e una continuità mai raggiunta davvero nel corso di questa stagione. Dall'altra parte, il Venezia continua a crescere e battendo la Ternana in casa la squadra di Pippo Inzaghi ha ottenuto il sesto risultato utile consecutivo, portandosi al sesto posto solitario, a sole due lunghezze in classifica dal Cittadella quarto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Carpi Venezia si potrà seguire in diretta tv esclusiva sui canali 206 e 252 di Sky (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD), con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VENEZIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Cabassi. Carpi in campo con Colombi in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il tedesco Pachonik, con Ligi, Poli e Di Chiara. A quattro anche la linea di centrocampo in cui Concas sarà il laterale di destra, Pasciuti il laterale di sinistra, Verna e Sabbione i due centrali. In attacco tandem con Melchiorri ed il nigeriano Mbakogu. Risponderà il Venezia con Bruscagin, Andjelkovic e Domizzi titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Audero. A centrocampo lo sloveno Stulac, Pinato e Firenze saranno i difensori centrali, il francese Frey coprirà l'out di destra e Del Grosso l'out di sinistra. In avanti faranno invece coppia Zigoni e Litteri.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.62 da Bet365, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 2.88 sempre da William Hill, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.10 sempre da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.75 e 1.43 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

