Chievo Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, punti pesanti in palio nella 27^ giornata di Serie A

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo Sassuolo (Foto LaPresse)

Chievo Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Guida; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 4 marzo. Allo stadio Marcantonio Bentegodi va in scena nella ventisettesima giornata di Serie A 2017-2018 una sfida certamente delicata fra due squadre che sono in posizioni di classifica molto simili. Per il Chievo di Rolando Maran 25 punti, il margine di vantaggio sulla zona retrocessione non può dirsi rassicurante per una squadra che da dicembre in poi ha raccolto una sola vittoria: per i gialloblù dunque arrivare alla salvezza sembra essere più complicato quest’anno rispetto alle scorse stagioni, la partita di oggi potrebbe dare risposte importanti perché con una vittoria ci sarebbe un ottimo passo avanti mentre altri risultati metterebbero in difficoltà il Chievo.

Per il Sassuolo la posizione è ancora più delicata, fosse anche solo perché i punti degli emiliani sono 23. Sui neroverdi di Beppe Iachini pende soprattutto la spada di Damocle del peggiore attacco della Serie A con appena 15 gol segnati: numero pessimo per una squadra alla quale sulla carta la qualità in attacco non mancherebbe. Anche per il Sassuolo dunque questa partita può avere un’importanza capitale, perché può segnare il rilancio oppure un pericolosissimo scivolamento verso il basso. Facile dunque capire perché la posta in palio sarà davvero pesante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky. L’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Calcio 4 (il numero 254), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero seguire la sfida dello stadio Marcantonio Bentegodi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SASSUOLO

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni di Chievo Sassuolo, tenuto conto delle condizioni fisiche non perfette di alcuni giocatori della sua rosa Rolando Maran potrebbe proporre il suo Chievo con il 4-3-1-2 e i seguenti interpreti: in porta certamente Sorrentino, Cacciatore terzino destro, Bani e uno fra Tomovic e Dainelli centrali mentre per la maglia di terzino sinistro si profila un ballottaggio fra Jaroszynski e Gobbi; a centrocampo tutto sembra più chiaro e il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Castro, Radovanovic ed Hetemaj; il trequartista sarà Birsa, alle spalle di Meggiorini e uno fra Inglese e Pucciarelli. Per il Sassuolo di Beppe Iachini invece il problema principale sarà l’assenza per squalifica di Berardi, che dovrebbe portare a un tridente con Ragusa al fianco di Babacar e Politano. A centrocampo ci saranno Magnanelli e Duncan, ma si segnala anche un ballottaggio fra Missiroli e Mazzitelli. Tutto invece sembra chiaro in difesa: Goldaniga e Acerbi centrali davanti a Consigli, Lirola terzino destro e Peluso a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Chievo Sassuolo secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Un pronostico che si annuncia incerto, ma con discreta fiducia nelle possibilità dei padroni di casa: il favore pende dunque dalla parte del Chievo, dal momento che il segno 1 è proposto a quota 2,35. Per la vittoria esterna del Sassuolo (segno 2) si sale a 3,20, dunque è sia pure per pochissimo l’esito considerato memo probabile per l’incontro del Bentegodi, considerando che il pareggio e dunque il segno X è proposto a 3,15 volte la posta in palio.

