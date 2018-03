Genoa Cagliari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Cagliari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi due squadre attualmente salve sperano nei punti della tranquillità

04 marzo 2018

Genoa Cagliari, partita diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua, apre il programma di domenica 4 marzo nella 27^ giornata di Serie A 2017-2018: il lunch match delle ore 12:30 mette di fronte due squadre che hanno come obiettivo la salvezza ma, almeno in questo momento, stanno affrontando contesti diversi. Il Genoa ha dimostrato di saper prendersi un buon margine sulla terzultima posizione: con una serie positiva di risultati hanno messo infatti 10 punti tra sé e la Spal e, anche se sanno di doversi impegnare ancora, possono dire archiviato l’obiettivo a meno di catastrofi, o di un passo da Champions League da parte delle squadre che sono alle spalle in classifica. Il Cagliari invece rischia, e non poco: sembrava fatta, invece gli isolani sono entrati in una spirale negativa e in questo momento il loro vantaggio è dimezzato rispetto a quello del Genoa. La squadra di Diego Lopez oggettivamente rischia: serve tornare a vincere per allontanare definitivamente la zona calda della graduatoria, bisogna iniziare a farlo oggi a Marassi dove l’atteggiamento non potrà essere quello di una squadra che si accontenta del pareggio esterno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Cagliari potrà essere seguita in diretta tv sia sui canali del satellite che su quelli del digitale terrestre: nel primo caso l’appuntamento è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 412473), nel secondo invece dovrete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi comunque gli abbonati avranno a disposizione l’opzione della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà essere dotati di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone e attivare la rispettiva applicazione, vale a dire Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

Il Genoa arriva dalla sconfitta di Bologna, ma in precedenza aveva vinto tre partite consecutive riuscendo a battere anche Lazio e Inter: c’è una grande differenza tra questo campionato del Grifone e quelli passati, fatti di grandi sofferenze. Merito soprattutto di Davide Ballardini: non sempre il cambio di allenatore è efficace nel lungo periodo, in questo caso bisogna davvero riconoscere i meriti della società che ha saputo prendere la decisione nel momento giusto (dopo la sconfitta nel derby) e dello stesso tecnico, che conosceva l’ambiente e forse anche per questo è riuscito a togliere la squadra dai guai. Per Ballardini parlano le cifre: in 14 partite il Genoa ha ottenuto 24 punti, non perdendo mai più di due volte consecutivamente. Adesso serve lo sforzo ultimo: mettere insieme gli ultimi punti utili per la salvezza, e questa partita contro il Cagliari è particolarmente importante soprattutto perché nelle prossime due i liguri saranno impegnati contro Milan e Napoli. Il Cagliari è in caduta libera, almeno così sembra: ha perso le ultime due partite (una era contro il Napoli, ma l’altra contro un Chievo in crisi di identità), sono tre le gare consecutive senza vittoria e c’è un solo successo nel 2018, quello pur importante contro la Spal. Nel nuovo anno gli isolani hanno fatto solo 5 punti: un girone di ritorno in discesa per Diego Lopez, che sa bene di dover invertire la tendenza quanto prima per evitare guai peggiori. La consolazione arriva dal calendario: nelle prime sette partite del girone di ritorno il Cagliari ha già affrontato Juventus, Milan e Napoli. Le ha perse tutte, ma se non altro sono gare che non dovrà più disputare e dopo le quali ha comunque mantenuto una posizione di permanenza in Serie A. Anche per i sardi adesso si tratta di correre verso il traguardo: Genoa, Benevento, Torino (in casa), Verona e Udinese (in mezzo la Lazio in casa) sono impegni da sfruttare nel migliore dei modi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Nel Genoa non ce la fa Izzo, mentre potrebbero tornare in panchina Miguel Veloso, Taarabt e soprattutto quel Giuseppe Rossi che, arrivato a gennaio, non si è praticamente mai visto. Nel 3-5-2 di Ballardini Biraschi è in ballottaggio con Rossettini per una maglia da difensore; Spolli comanderà la linea davanti a Perin, Zukanovic si posiziona sul centrosinistra. In mediana sarà ancora Bertolacci a fare le veci di Veloso; al suo fianco l’ex Lecce e Milan avrà Bessa e Hiljemark, due acquisti del calciomercato invernale che si sono rivelati decisamente utili alla causa. Sulla destra è ancora favorito Rosi (rispetto a Lazovic), a sinistra Diego Laxalt è chiaramente intoccabile; davanti dovrebbero giocare Galabinov e Pandev, solo panchina per Lapadula. Cagliari senza Cigarini, e con Pisacane e Farias non al meglio: nonostante i cinque gol subiti, Diego Lopez va verso la conferma della formazione che ha giocato contro il Napoli. Cragno dunque tra i pali, nuovamente Romagna sul centrodestra difensivo e Ceppitelli sull’altro lato del campo con Leandro Castan in posizione centrale; Faragò a destra come esterno tattico, l’altra corsia sarà occupata da un Lykogiannis che ha avuto un ottimo impatto nella squadra. Barella e Padoin saranno i due centrali, favoriti su Deiola e soprattutto Ionita; nel reparto offensivo Joao Pedro fa il trequartista, davanti con Pavoletti dovrebbe esserci ancora il nordcoreano Han Kwang-Song, rientrato a gennaio dal prestito a Perugia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per la partita di Marassi ci parlano di un Genoa chiaramente favorito: per il segno 1 che identifica la vittoria del Grifone siamo infatti a 1,85 mentre per la vittoria del Cagliari, per la quale dovrete giocare il segno 2, il valore è di 4,75. Le eventualità 1X2 finale contemplano naturalmente anche la possibilità del pareggio: se nessuna delle due squadre dovesse riuscire a vincere il lunch match di Serie A, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,40 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

