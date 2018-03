Italia Norvegia Under 19 (donne)/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Torneo La Manga)

Diretta Italia Norvegia Under 19: info streaming video e tv, orario e risultato live. Seconda partita del Torneo di La Manga dedicato ai talenti del calcio femminile

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Norvegia Under 19, donne (Foto LaPresse)

Italia Norvegia Under 19 si gioca alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 marzo: per le azzurrine si tratta del secondo appuntamento nel Torneo La Manga, un’isola nella comunità di Murcia, in Spagna, che dà il nome a questa competizione di notevole interesse per quanto riguarda il calcio femminile giovanile, a livello appunto di Under 19. L’Italia ha già giocato l’altro ieri contro l’Islanda, oggi è la volta della partita contro la Norvegia e martedì l’Italia Under 19 femminile chiuderà i propri sforzi nel Torneo La Manga affrontando l’Olanda. Il Commissario Tecnico Enrico Sbardella si attende risposte importanti dalla ragazze in questo evento che costituisce la migliore preparazione possibile alla Fase Elite degli Europei, che si giocherà a inizio aprile e nella quale l’Italia proverà a qualificarsi per la fase finale del torneo continentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Norvegia Under 19, né sarà a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa partita, e sul torneo di La Manga, potrete rivolgervi al sito ufficiale della Federcalcio (lo trovate all’indirizzo www.figc.it) e ai profili ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network. Rimandiamo in particolare al profilo Twitter @Vivo_Azzurro.

LE RAGAZZE DELL’UNDER 19

La nazionale femminile Under 19 si è allenata per una settimana, fino a martedì, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia; sono tante le convocate da Enrico Sbardella, la cui idea è ovviamente quella di gestire il gruppo dando spazio a tutte le sue giocatrici in vista dell'obiettivo principale, la Fase Elite degli Europei che vedrà la nostra nazionale giocare contro Scozia, Russia e Repubblica Ceca. Ricordiamo che l’anno scorso le azzurre si erano qualificate per gli Europei proprio vincendo il girone della Fase Elite; l’obiettivo rimane quello di staccare il pass, anche se non sarà affatto semplice. Intanto possiamo notare come tra le convocate spicchino nomi di Juventus (Vanessa Panzeri, Arianna Caruso e Sofia Cantore) e Brescia (Tecla Pettennuzzo e Isabel Cacciamali), le due squadre che stanno dominando il campionato di Serie A.

