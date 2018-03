Lettera di Bonucci per la morte di Davide Astori/ Dopo Buffon, il ricordo di Leo: "Sei un grande amico!"

Morte Davide Astori, la lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Lo striscione in ricordo di Davide Astori (Foto LaPresse)

Tra i ricordi più belli e toccanti nella giornata di oggi per la morte di Davide Astori, uno in particolare è stato particolarmente apprezzato: si tratta della lettera che Leonardo Bonucci ha voluto destinare all’amico scomparso nella notte, per tanti anni avversario sul campo ma anche compagno di nazionale. “Ciao grande Asto” inizia Bonucci: l’attuale capitano del Milan ricorda che era questo il diminutivo che affibbiava al capitano della Fiorentina quando i due si incontravano, fosse per una partita in cui erano avversari o una, appunto, dell’Italia. Bonucci ha voluto ricordare soprattutto l’Astori fuori dal campo: quello che già Gigi Buffon e tanti altri hanno celebrato nella triste giornata di domenica, tracciandone nei ricordi il sorriso, la disponibilità, la pacatezza che ne facevano un uomo vero. “Una persona leale, onesta e umile”: questi i tre aggettivi che Bonucci ha usato per ricordare Astori. E ancora: “Dai Leo sventagliamela come sai”: una richiesta che il difensore scomparso soleva ripetere al capitano del Milan ogni volta si allenavano insieme. Leo ricorda tutto: le chiacchierate a tavola e quelle “lungo il corridoio che a Coverciano porta alle camere”, ma anche in campo oppure in camera. E Bonucci ricorda anche “quel sorriso che non finiva mai”. Bonucci e Astori hanno condiviso circa sei anni di nazionale: l’azzurro lo aveva conosciuto prima Leo e Astori di fatto era diventato la sua prima riserva, ma sono tante le partite condivise, i ritiri e le trasferte.

BONUCCI E ASTORI: IL BUONO DEL CALCIO

Non solo: i due difensori sono stati avversari in Serie A per tante stagioni, a cominciare da quando il viterbese emergeva nel Bari di Antonio Conte per finire all’ultima partita tra Fiorentina e Milan, terminata 1-1 il 30 dicembre scorso. Titolari entrambi quel giorno, ed entrambi con la fascia di capitano; in mezzo i sette anni di Bonucci con la Juventus e le innumerevoli sfide tra i bianconeri e il Cagliari, tra i bianconeri e la Roma, poi tra i bianconeri e la Fiorentina con la grande rivalità tra le due piazze. Con l’azzurro poi si ritrovavano; chissà, forse ad Astori pesava che Leo giocasse sempre e lui invece no, ma se davvero è stato così non c’è mai stata una parola fuori posto, mai una virgola che lo abbia fatto pensare. “Te ne sei andato a giocare lassù: sei un grande amico mio, mancherai” la chiusura della lettera. E’ un bel messaggio, quello di Bonucci: non perchè raccolga parole mai dette o chissà cos’altro, ma perchè nasce dal cuore ed è vera. Ci ricorda, di fatto, quello che spesso tendiamo a dimenticare: che al di là delle polemiche, dei tweet, delle proteste e delle lotte in campo, i calciatori sono innanzitutto uomini. Questa mattina, poco prima di dover scendere in campo, lo hanno ricordato loro stessi: i sentimenti, il cuore, i desideri e le paure sono le stesse che abbiamo noi, semplici spettatori a volte dimentichi e troppo esigenti. Forse allora capiamo un po’ di più perchè oggi si sia deciso di non giocare.

© Riproduzione Riservata.