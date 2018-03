Manchester City Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Manchester City Chelsea: info streaming video e tv. I Citizens di Guardiola tornano in casa con l'obbiettivo di guadagnare altri punti pesanti in classifica.

04 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Manchester City Chelsea (LaPresse)

Manchester City-Chelsea, diretta dall’arbitro Micheal Oliver, è la partita in programma oggi domenica 4 marzo 2018 all’Etihad stadium: fischio d’inizio in programma alle ore 17.00. Nuovo appuntamento quindi per il City, che dopo il duello ravvicinato con l’Arsenal, ospiterà la squadra di Conte, di ritorno dal KO registrato con il Manchester United. Questo ovviamente sarà uno dei match più attesi della 29^ giornata della Premier League: il termine della stagione si fa sempre più vicino e citizens sono già diretti verso la vittoria del titolo. Classifica alla mano vediamo infatti che il City di Guardiola comanda a quota 75 punti e registra poi un vantaggio di 16 punti sull’United, secondo in classifica: per il Chelsea ecco invece alla quinta piazza con 53 punti a bilancio finora.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Manchester City e Chelsea, in programma alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv in esclusiva sul satellite di Sky che detiene i diritti per la Premier League. L’appuntamento quindi per tuti gli appassionati del calcio inglese sarà ai canali Sky Sport Mix HD e Sky Sport 3 HD: diretta video streaming garantita per tutti gli abbinati tramite l‘app dedicata Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà ancora 4-3-3 per il City di Guardiola, pur dopo il vincente 4-1-4-1 utilizzato contro l’Arsenal pochi giorni fa: i ballottaggi e i casi dubbi però non mancano in casa dei citizens. Il tecnico del Manchester City dovrebbe puntare quindi su Ederson tra i pali con avanti a se la coppia centrale La Porte-Otamendi: serve certo un turno di riposo a Kompany dopo il quinto match di fila. Sull’esterno spazio a Danilo e Zinchenko, questo in campo per coprire lo slot di Walker, fermo per infortunio. A centrocampo troveremo ancora Gundogan, con De Bruyne e Silva, mentre sono aperti i ballottaggi per l’attacco. Sterling non pare ancora al top della condizione e potrebbe quindi perdere il posto per Silva: Aguero e Sane non dovrebbero mancare specialmente l’argentino, in ottima forma.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Chelsea, Antonio Conte dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto contro il Manchester United nel precedente turno della Premier League, o almeno un gran parte di quell’11. Partendo dal reparto arretrato ecco infatti che il tecnico ex bianconero rimetterà tra i pali Courtois e di fronte al suo numero 1 il terzetto composto da Christensen, Azpilicueta e Rudiger. Per il centrocampo vediamo che invece si va verso la conferma del duo centrale Kantè-Fabregas, con quest'ultimo chiamato a prender il posto di Drinkwater come già fatto contro i Red Devils pochi giorni fa: sulle fasce spazio a Alonso e Moses. Qualche novità invece per l’attacco dei Blues, specie dopo quanto visto nel precedente turno della Premier League: ecco quindi che Hazard potrebbe fare da falso nove con Wlllian e Pedro al suo supporto sull’esterno.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto il grande stato di forma dei citizens, non ci sorprende affatto che il favore del pronostico alla viglia di questa 29^ giornata della Premier League sia tutta per la formazione di Guardiola, che pure potrebbe non aver vita semplice contro i Blues. Considerando le quote fissate alla viglia dalla snai per la sfida ecco che nell’1x2 il successo del Manchester city è stato quotato a 1.60 contro il più elevato 5.50 dato invece alla vittoria del Chelsea: pareggio valutato invece a 4.00.

