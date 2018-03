Milan Inter/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie A)

Diretta Milan Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca il derby della Madonnina: i rossoneri ci arrivano molto meglio dei cugini.

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Inter, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Inter sarà diretta da Marco Di Bello: finalmente è arrivato il momento del derby della Madonnina, che si gioca alle ore 20:45 di domenica 4 marzo per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. All’andata l’Inter aveva vinto per il rotto della cuffia, e i rossoneri non riuscivano a scrollarsi di dosso il timore reverenziale delle sfide dirette contro le big; la stagione del Diavolo sembrava aver preso una china negativa, mentre i nerazzurri viaggiavano a passo da scudetto. Un girone dopo è tutto cambiato o quasi: l’Inter è ancora davanti in classifica, ma i punti di vantaggio sui cugini sono 7 (erano quasi 20), il tricolore è diventato un’utopia e c’è anche il rischio di perdere quarto posto e qualificazione in Champions League. Per contro il Milan, che ha anche vinto il quarto di Coppa Italia, è rinato: una serie di risultati positivi l’hanno condotto a sognare il sorpasso ai danni dei nerazzurri, intanto arriverà un ottavo di un’Europa League che adesso sembra alla portata e a maggio verrà disputata la seconda finale di Coppa Italia in tre anni. Una trasformazione clamorosa per una squadra che al momento sa solo vincere, e che ha finalmente trovato la chimica giusta per esprimere tutto il valore della rosa. Pensare che in caso di vittoria i rossoneri si porterebbero a sole quattro lunghezze dall’Inter è incredibile se solo ricordiamo come si era chiuso il 2017.

MILAN INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento in diretta tv con Milan Inter è sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio HD (qui con codice d’acquisto 413010), mentre sul digitale terrestre gli abbonati dovranno andare su Premium Sport o Premium Sport HD. In entrambi i casi il derby della Madonnina si potrà seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, in diretta streaming video: bisognerà semplicemente inserire i dati del proprio abbonamento per attivare la rispettiva applicazione, quindi Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

Domenica 3 dicembre: è la data in cui Gennaro Gattuso esordiva sulla panchina del Milan e pareggiava a Benevento. Il gol di Brignoli, il portiere degli stregoni, faceva toccare ai rossoneri il punto più basso della stagione; l’Inter invece batteva il Chievo per 5-0 e volava. Da allora il campionato delle due squadre ha subito un’inversione di tendenza clamorosa: mentre il Milan ha perso appena due partite (contro Verona e Atalanta), raccogliendo 23 punti in 11 giornate, l’Inter ha vinto solo due volte e di punti ne ha presi 12. Facendo un rapido calcolo, a inizio dicembre i nerazzurri erano a +18 sui cugini: il vantaggio è più che dimezzato. Non solo: se contiamo tutte le competizioni il Milan, che come già detto ha conquistato la finale di Coppa Italia ed è ancora in corsa in Europa League, non subisce gol dal 4 febbraio: fanno 734 minuti di imbattibilità, incredibile pensarlo se consideriamo quanto accadeva all’inizio della stagione. In questo momento giocare contro i rossoneri può risultare davvero proibitivo; per contro l’Inter si trova in una situazione molto simile a quella di due anni fa, quando era stata in testa al campionato ma poi aveva subito un crollo.

Allora aveva chiuso in quarta posizione: oggi sarebbe utile per andare in Champions League a differenza di allora, ma tenere dietro una delle due romane – senza considerare lo stesso Milan e la Sampdoria, che potrebbero ridurre il gap – non appare affatto semplice. L’Inter ha vinto soltanto due volte nelle ultime 11 uscite; in tutta la stagione ha perso soltanto tre partite, ma la serie di pareggi tra dicembre e l’inizio di febbraio ha chiaramente avuto conseguenze sulla classifica. Ricordiamo anche che, derby di Coppa Italia a parte, nelle ultime tre sfide dirette di Serie A Milan e Inter hanno segnato un totale di 13 gol: mai meno di quattro, e ogni volta a decidere il risultato finale è stato un gol allo scadere o quasi. L’andata l’aveva risolta Mauro Icardi su calcio di rigore: l’argentino non segna dal 5 gennaio, altro segnale dei tempi diversi visto che invece Patrick Cutrone è in un periodo nel quale riesce a trasformare in oro tutto quello che tocca.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Tante certezze per Gattuso, molti dubbi per Luciano Spalletti: se da una parte il tecnico del Milan dovrebbe confermare in toto la formazione che ha guadagnato la finale di Coppa Italia, dall’altra l’allenatore dell’Inter potrebbe effettuare una mini-rivoluzione rispetto alle ultime uscite. I rossoneri saranno quindi in campo con il solito 4-3-3: ragionevolmente l’unico ballottaggio aperto riguarda quello di regista con Montolivo che insidia Lucas Biglia, perché per il resto dovremmo vedere Gigio Donnarumma in porta con Bonucci e Alessio Romagnoli a proteggerlo, Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni a formare le consuete catene con Suso e Calhanoglu, che saranno schierati come laterali del tridente. Kessie e Bonaventura le due mezzali, Cutrone viaggia ancora favorito su Kalinic anche se in Coppa Italia mercoledì sera non ha certo offerto una delle sue migliori prestazioni. Nell’Inter invece dovrebbero tornare Miranda e Icardi; subito titolari entrambi, Skriniar regolarmente al centro della difesa con Joao Cancelo e D’Ambrosio terzini. Poi, i punti di domanda: in mediana il solo Vecino sembra certo del posto, al suo fianco potrebbe esserci Gagliardini come Brozovic ma anche Rafinha. Il croato e il brasiliano sono in ballottaggio anche per la trequarti: Rafinha sembra favorito e spingerebbe nuovamente in panchina Borja Valero, attenzione anche all’ipotesi di Candreva schierato centrale mandando a destra Karamoh, che in ogni caso sembra poter giocare dal primo minuto. A sinistra dovrebbe invece avere la meglio Perisic, un altro giocatore il cui rendimento è drasticamente calato da dicembre in avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita che sfugge a ogni logica e contesto, il derby del capoluogo lombardo sembra comunque sorridere al Milan nel pronostico: questo almeno dice l’agenzia di scommesse Snai, per la quale in ogni caso si tratta di una partita equilibrata. Lo si capisce dalla vicinanza assoluta delle quote: basti notare che, guardando alle eventualità 1X2 finale, il segno 1 per la vittoria dei rossoneri vale 2,60 mentre il segno 2 che identifica il successo dell’Inter è quotato 2,90. Dunque, equilibrio con leggero vantaggio da parte della squadra di Gennaro Gattuso, che in effetti arriva meglio a questa partita. Anche la quota relativa al segno X per il pareggio non è affatto distante: scommettendo su questa eventualità portereste a casa una cifra pari a 3,10 volte la somma che avrete deciso di investire.

