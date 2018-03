Morte Astori, quando recupera la Serie A?/ Le date possibili tra gare della Nazionale ed Europa League

La morte di Davide Astori ha portato alla decisione della Lega A di rinviare per lutto la 27a giornata a data da destinarsi. Ma in un calendario così fitto da qui a maggio è un'impresa...

Lega A, il logo del torneo (Wikipedia)

IL RINVIO DELLA 27ESIMA GIORNATA

La tragedia che ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio e quello dello sport italiano, vale a dire la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori (di cui è stata data notizia solo questa mattina da parte della società viola), ha generato un’ondata emozionale che, una volta tanto, sembra aver messo d’accordo tutte le tifoserie e le società di Serie A: dopo che il commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò, ha sentito tutti i club, è stato deciso il rinvio non solamente del match tra Udinese e Fiorentina e di Genoa-Cagliari (lo sfortunato giocatore aveva militato a lungo nelle fila degli isolani), ma tutto il resto della ventisettesima giornata che aveva pure in cartellone il derby serale tra Milan e Inter. Al momento, il comunicato ufficiale emesso dalla Lega A dice che tutte le partite che si sarebbero dovute disputare questo pomeriggio sono state rinviate a “data da destinarsi”: tuttavia, come già accaduto negli scorsi mesi, complice la necessità di far terminare prima il campionato per via dei Mondiali in Russia e la congestione di appuntamenti legati alle coppe europee e alle due amichevoli della Nazionale Italiana (23 e 27 marzo), pare davvero difficile trovare una settimana in cui poter completare questo turno.

IPOTESI 14 MARZO: MA NON PER TUTTE...

Il rinvio della ventisettesima giornata del campionato di Serie A pone infatti più di un problema per le 14 squadre che non hanno giocato, fatta eccezione per Lazio, Juventus, Roma, Napoli, Spal e Bologna: in particolare le prime tre, ancora impegnate in Europa, non dovranno ingegnarsi per trovare una data e questo toglie decisamente un grattacapo ai vertici del calcio italiano; non va nemmeno dimenticato che il prossimo 14 marzo (di fatto un mercoledì) verrà recuperata la gara Juventus-Atalanta non disputata a causa della neve: ammesso si scelga quella breve finestra temporale, ad esempio, la società orobica non potrebbe materialmente giocare il match di oggi contro la Sampdoria e sarebbe costretta a un ennesimo rinvio. La data però potrebbe andare bene a diverse altre società di A, ma non al Milan che sarebbe impegnato il giorno successivo nel match di ritorno di Europa League con l’Arsenal.

RECUPERO DERBY: DIPENDE DAL PERCORSO EUROPEO DEL MILAN

Insomma, vanno tenuti presenti anche gli impegni europei del Milan in Europa League dato che, come detto, almeno Juventus, Roma e Lazio hanno giocato ieri: una soluzione potrebbe essere quella di recuperare il resto della ventisettesima giornata proprio nella finestra temporale di quel 14-15 marzo (società coinvolte permettendo) e di dedicare ad Atalanta-Sampdoria (per via della concomitante gara con la Juventus del 14) e a Milan-Inter una data speciale che, ad ogni modo, non dovrebbe certo cadere a maggio o verso la fine del campionato proprio per mantenerne intatta la regolarità: infatti, le due squadre meneghine e, in misura minore, Atalanta e Sampdoria sono coinvolte nella corsa all’Europa e c’è il concreto rischio che tutte e quattro possano doversi trovare a lottare per i due posti utili se le romane si accaparrassero i due per la Champions. In caso di eliminazione del Milan dall’Europa League per mano dell’Arsenal, invece, le date del 5 e del 12 aprile (andata e ritorno dei quarti) potrebbero essere il momento giusto per disputare quel derby che era l’evento-clou della giornata odierna.

