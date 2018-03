Morte Davide Astori/ Cagliari sotto shock, malore per Diego Lopez

Morte Davide Astori: sotto shock in particolare il Cagliari, dove il difensore aveva giocato per sei anni. Un lieve malore per Diego Lopez, con cui il difensore scomparso ha diviso la maglia

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diego Lopez, allenatore del Cagliari (Foto LaPresse)

La morte di Davide Astori, come stiamo raccontando purtroppo da ore in questa tragica domenica, è stata uno shock per tutti: non può che essere così quanto un calciatore nel pieno della carriera scompare all’improvviso, nel sonno e in seguito a un arresto cardiocircolatorio definito “naturale” anche se chiaramente “strano”. Una notizia terribile, che ha profondamente commosso il mondo del calcio: il primo polso della situazione lo abbiamo visto al Ferraris, dove Genoa e Cagliari sarebbero state in campo circa mezz’ora dopo che la morte di Astori è stata resa di pubblico dominio. Secondo Ansa, Diego Lopez sarebbe stato tra i più colpiti dalla notizia: l’allenatore uruguaiano del Cagliari sarebbe stato colto da un lieve malore nell’apprendere la scomparsa del difensore. I volti tesi, increduli e sconvolti da Marassi li abbiamo visti tutti; abbiamo visto un Mattia Perin - compagno di nazionale di Astori - correre improvvisamente negli spogliatoi provando a trattenere le lacrime, abbiamo visto Tommaso Giulini scuotere più volte la testa come a voler scacciare una realtà in quel momento troppo dura da accettare. Non abbiamo visto Diego Lopez, che era negli spogliatoi quando si è sentito male: niente di grave, semplicemente - come detto - lo shock per quanto accaduto.

LOPEZ E ASTORI

Diego Lopez è stato il simbolo di un Cagliari di cui Astori aveva vestito la maglia per sei stagioni: i due si erano incrociati per tanti anni in Sardegna, ed è dunque comprensibile la reazione fisica avuta dall’allenatore. Arrivato in Italia nel 1998 - dopo il biennio nel Racing Santander - Lopez a Cagliari ha giocato 12 anni, con anche quattro stagioni in Serie B, e ha collezionato 344 presenze diventando anche capitano della squadra. Nel 2008 lui era un veterano quando Astori si è aggregato alla rosa: il 5 ottobre 2008 la società lo ha premiato per le 300 partite in rossoblu, il Cagliari fermò il Milan di Carlo Ancelotti sullo 0-0 e Astori era in panchina, un giovane che aspettava un’occasione che avrebbe ben presto avuto. Appese le scarpe al chiodo, Lopez si era messo ad allenare la Primavera isolana restando dunque in società, poi era diventato il vice di Ivo Pulga andando in panchina in una squadra di cui Astori era ormai uno dei leader. Non solo: nel 2013-2014, fino ad aprile, Diego Lopez era stato allenatore di quel Cagliari nel quale il difensore scomparso oggi giocava l’ultima stagione, prima di scatenare un’asta di calciomercato vinta infine dalla Roma, che si era assicurata le sue prestazioni.

