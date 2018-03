Motocross/ Gp Argentina 2018 Neuquen, info streaming video e diretta tv: orario, risultato live (oggi 4 marzo)

Diretta motocross Gp Argentina 2018 info streaming video e tv a Neuquen: orario e risultato live della gara che apre la nuova stagione (oggi 4 marzo).

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta motocross (LaPresse)

Oggi, domenica 4 marzo, è protagonista il motocross che propone il Gran Premio d’Argentina 2018 con cui si apre una nuova stagione del sempre appassionante Mondiale Motocross, con l’auspicio che Tony Cairoli sia per l’ennesima volta grande protagonista. Gli appuntamenti quest’anno saranno ben diciannove: si parte dunque dal Gp Argentina che si disputa sul circuito di Neuquen, capitale della omonima provincia nell'Argentina centro-occidentale, la città più popolosa della Patagonia. Si respira l’aria sempre speciale che circonda il primo appuntamento di una nuova stagione, con la curiosità di scoprire se ci saranno novità nei rapporti di forza, anche se naturalmente una singola gara è troppo poco per trarre giudizi definitivi.

Di certo i riflettori saranno puntati su Tony Cairoli, campione in carica e giunto a quota nove titoli iridati in una carriera da leggenda, iniziata con due Mondiali vinti nella MX2 nel 2005 e nel 2007 e poi proseguita nella classe regina (prima denominata MX1 e adesso MXGP) nella quale ha vinto la bellezza di sei titoli iridati consecutivi dal 2009 al 2014. Un dominio totale, ma che si era poi interrotto: ecco perché per il siciliano essere tornato in cima al mondo nel 2017 ha avuto un valore speciale, la conferma che la classe non ha età. Adesso sia come numero di Mondiali vinti sia per successi di singoli Gp solamente il leggendario belga Stefan Everts precede Tony Cairoli: ecco la motivazione che spinge ancora l’azzurro, che cercherà di andare in doppia cifra di Mondiali vinti quest’anno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP ARGENTINA 2018 DI MOTOCROSS

Per seguire il Gran Premio d’Argentina 2018 di motocross a Neuquen l'appuntamento sarà in diretta tv su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium -, che trasmetterà in tempo reale entrambe le gare della classe regina MXGP mentre della classe MX2 per esigenze di palinsesto riuscirà a trasmettere solamente gara-2 (gara-1 sarà riproposta in differita), di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player.

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross. Le due gare della classe MXGP avranno luogo rispettivamente alle ore 17.15 e alle ore 20.10 italiane, cioè le 13.15 e 16.10 locali, considerando che ci sono quattro ore di fuso orario che ci separano dall’Argentina. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della MX2, che andranno invece in scena alle ore 16.15 e alle ore 19.10 italiane, le 12.15 e 15.10 dell’Argentina.

