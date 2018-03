Moviola Lazio Juventus/ Var nella bufera: mancano un rigore su Lucas Leiva e uno su Dybala?

Moviola Lazio Juventus, polemiche sul var: un rigore reclamato per parte con proteste accese anche dei tifosi del Napoli dopo la partita. Il Var non interviene in nessuno dei due casi.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Moviola Lazio Juventus, Paulo Dybala - La Presse

La gara Lazio Juventus diventa fonte di polemiche per un intervento di Medhi Benatia su Lucas Leiva in area di rigore. L'arbitro Banti lascia correre ad ampi gesti, il Var non prende una posizione anche se non è da escludere un check silente. Ciò che è evidente nell'occasione in questione è che il brasiliano tocca il pallone e il marocchino no. Difficile considerare questo come un fallo evidente da calcio di rigore, più accettabile l'interpretazione eventuale di gioco pericoloso con tanto di punizione a due in area di rigore. A differenza del contatto tra lo stesso brasiliano e Dybala nel primo tempo la Lazio protesta anche se non in maniera accesa con i difensori della Juventus, Benatia e Barzagli su tutti, che chiedono al calciatore di alzarsi senza fare troppa polemica. L'episodio sarà molto contestato dopo soprattutto dai tifosi del Napoli che vedevano in questa situazione un rigore limpido.

ERA RIGORE SU DYBALA?

Pronti via la Juventus parte molto forte contro la Lazio, per diventare più guardinga e sorniona in attesa di cogliere in fallo i biancocelesti. La squadra di Massimiliano Allegri reclama un calcio di rigore dopo pochi minuti. Asamoah serve Pjanic che imbecca Matuidi sulla corsia sinistra. Il francese la mette in area di rigore per Dybala che viene tamponato da Lucas Leiva e cade a terra. Il contatto c'è ed è evidente però la Joya amplifica nettamente la caduta e sarebbe potuto rimanere anche in piedi. Decisione difficile per l'arbitro Banti che lascia correre e alla fine non commette un errore grave considerando questo come uno scontro di gioco. A voler essere pignoli a norma di regolamento il rigore ci può anche stare, ma difficilmente in un calcio fisico come quello italiano si possa andare a fischiare una massima punizione per un'entrata del genere. La Juventus non protesta nemmeno più di tanto anche se Dybala ovviamente si sente danneggiato dall'azione in questione.

© Riproduzione Riservata.