Napoli, Sarri / "Juventus di un altro pianeta, ma noi dobbiamo rimanere calmi"

Napoli, Sarri: il tecnico azzurro accusa i quattro gol subiti dai giallorossi, ma si appella alle statistiche e predica la calma nonostante l'ammissione sulla Juventus di Max Allegri.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Alla fine di Napoli-Roma Maurizio Sarri si appella alla gara stregata con tantissimi tiri fatti e appena due reti siglate contro le quattro incassate in non poi troppe situazioni concesse ai giallorossi. A Premium Sport il tecnico azzurro sottolinea: "E' una partita da rivedere. Dal campo ho visto tanti aspetti positivi. Abbiamo fatto ventisette tiri in porta, undici nello specchio. Bisogna capire perché la Roma ha fatto quattro gol con tanta semplicità. Il nostro ambiente sa che siamo espressione forte del calcio italiano. Ci dispiace per il pubblico che ci ha sostenuto anche dopo la fine della partita, ma sanno benissimo che stiamo dando il tutto per tutto partita dopo partita". Ora sarà importante per Maurizio Sarri lavorare sull'aspetto psicologico della sua squadra per far sì che questo ko interno contro la Roma rimanga solo un episodio e non trasformi la stagione da indimenticabile a da dimenticare.

"GIOCHIAMO DOPO? NE HO GIA PARLATO", MA...

Alla fine il Napoli ha pagato la pressione di giocare dopo la Juventus e Maurizio Sarri a fine gara lo ribadisce ancora una volta: "Non deve essere una scusante, ma ne avevo parlato già del fatto che giochiamo sempre dopo". Il tecnico azzurro è scosso dai quattro gol incassati in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco e torna sul calendario, scordando che a causa della gara rinviata una settimana fa per la neve i bianconeri sono in realtà indietro di una gara. Ora però serve andare avanti per cercare di non rovinare una stagione che fino a questo momento per gli azzurri è stata al limite della perfezione. Mancano ancora molte partite e nonostante ora la Juventus sia a un punto e con una partita da giocare, quindi potenzialmente prima, c'è l'occasione per recuperare e cercare di vincere uno Scudetto che a Napoli manca fin da troppo tempo. Alla fine di aprile poi il Napoli sarà a Torino per sfidare la Juventus all'Allianz Arena in uno spartiacque decisivo per la lotta al titolo.

