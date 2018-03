PESCARA, ZEMAN ESONERATO/ Ufficiale, il nuovo allenatore Epifani o Stellone?

Pescara, Zeman esonerato: ufficiale, il nuovo allenatore del Delfino Epifani o Stellone? La decisione del Presidente Sebastiani arriva dopo il brutto ko esterno contro il Cittadella.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Pescara, Zeman esonerato - La Presse

Dopo l'esonero di Zdenek Zeman dal Pescara è partito il toto-nome per il sostituto del tecnico boemo. In questo momento i nomi per l'erede sono principalmente due. La prima sensazione è quella di vedere Massimo Epifani promosso dalla Primavera per il momento continuare fino alla fine della stagione da traghettatore. C'è però la voce di Roberto Stellone che si fa largo con la possibilità di vedere l'ex tecnico del Bari pronto a provare a risollevare la stagione. Il Pescara Calcio ha intanto diramato questo comunicato ufficiale: "Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali". Il nome di Roberto Stellone era già stato fatto nelle ultime settimane per la panchina del Pescara. La decisione potrebbe però slittare domani quando la società prenderà una decisione definitiva.

UFFICIALE L'ESONERO DOPO IL KO COL CITTADELLA

È stato esonerato Zdenek Zeman allenatore del Pescara. La decisione è ufficiale ed è arrivata dopo il brutto ko di ieri contro il Cittadella col risultato di 2-0. Con questa sconfitta il Delfino si allontana di tre punti dalla zona playoff con dietro i playout a cinque punti. E' per Zdenek Zeman l'ennesimo esonero di una carriera che ha vissuto tra alti e bassi. Un esonero che somiglia molto a quella vista ai tempi del suo ritorno alla Roma nella stagione 2012/13 che era finita nello stesso modo. Il tecnico boemo era tornato quest'estate al Pescara dopo la splendida cavalcata del 2011/12 che aveva portato alla promozione del tridente formato da Immobile, Insigne e Sansovini. Una stagione difficile nella quale c'erano state anche molte polemiche legate al mancato utilizzo di giocatori come Del Sole prima lanciato e poi relegato in panchina con la Juventus pronta a portarlo a Torino nel calciomercato di gennaio.

© Riproduzione Riservata.