Parigi Nizza 2018/ 1^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 4 marzo)

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parigi Nizza 2018 (LaPresse)

Comincia oggi la Parigi Nizza 2018 di ciclismo, la classica corsa a tappe francese che caratterizza la prima parte del mese di marzo insieme alla Tirreno Adriatico che scatterà mercoledì. Concentriamoci dunque per il momento su questa Parigi Nizza, che oggi ci proporrà la prima tappa Chatou-Meudon di 135 km, una frazione breve e sostanzialmente pianeggiante, che tuttavia riserverà ai corridori qualche insidia. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili sia per seguire da casa la cosiddetta “Corsa al sole” (dal momento che taglia la Francia da nord a sud) sia per conoscere meglio il percorso di questa prima frazione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARIGI NIZZA 2018

L’appuntamento in diretta tv con la prima tappa della Parigi Nizza 2018 sarà a partire dalle ore 15.30 su Eurosport 2, il canale tematico disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Da segnalare anche una sintesi in differita in chiaro, alle ore 22.45 su Rai Sport + HD.

IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

Non si parte esattamente da Parigi, ma questa prima tappa Chatou-Meudon si svolgerà comunque per intero nella Île-de-France, la regione che comprende anche la capitale francese. La partenza avrà luogo dunque da Chatou alle ore 13.45, mentre si prevede attorno alle ore 17.00 l’arrivo a Meudon. Si tratterà dunque di una tappa breve, ma con un finale insidioso: andiamo a scoprire perché. Nulla da segnalare fino al km 33, quando in località Les Mesnuls sarà collocato il primo sprint intermedio; ce ne sarà poi un secondo a Chateaufort al km 96, ma prima di arrivarci bisognerà affrontare i primi due Gran Premi della Montagna di questa Parigi Nizza 2018: nulla di trascendentale, due brevi salitelle che saranno entrambe Gpm di terza categoria, la Cote des 17 Tournants al km 79 e la Cote de Meridion al km 85,5, ascese di poco più di un chilometro e pendenze non impegnative. Insomma, tutto farebbe pensare a una classica tappa per velocisti, ma attenzione al finale che potrebbe rimescolare le carte: l’arrivo sarà infatti posto al termine di una breve salita, la Cote de Meudon, altro Gpm di terza categoria caratterizzato da 1,9 km di ascesa con pendenza media pari al 5,4%. Naturalmente anche in questo caso si tratta di una salita non particolarmente dura, ma la collocazione proprio nel finale della tappa ovviamente la renderà il momento decisivo di questa tappa, che esalterà dunque gli scattisti e i finisseur.

