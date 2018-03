Probabili formazioni/ Milan Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 27^ giornata)

Probabili formazioni Milan Inter: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti per il derby della Madonnina. Icardi e Cutrone le due punte che inizieranno la partita di San Siro

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Inter, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Inter si gioca alle ore 20:45 di domenica 4 marzo: è il posticipo della 27^ giornata di Serie A 2017-2018, ma soprattutto è un appassionante derby che infiamma il turno e mette in palio punti importantissimi per l’Europa. L’Inter è ancora davanti, ma di “soli” 7 punti: vantaggio ancora ampio, ma precisazione d’obbligo perchè solo a fine 2017 il vantaggio nerazzurro era più del doppio di quello attuale. Il Milan ha appena vinto sul campo della Roma ed è una delle squadre più in forma di tutto il campionato, mentre l’Inter ha gradualmente perso le sue certezze, appare stanca e potrebbe non essere stata guarita dalla vittoria contro il Benevento, perchè il risultato positivo rimane l’unica cosa da salvare. Tuttavia il derby sfugge quasi sempre alle logiche, e dunque questa sera potremmo vedere i nerazzurri dominanti e i rossoneri in netta difficoltà; intanto quello che vediamo è un’ipotesi sul modo in cui le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco di San Siro, nella nostra analisi approfondita delle probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Dare un pronostico su un derby è difficile a prescindere, figurarsi se si tratta di Milan Inter e in questo contesto: l’agenzia di scommesse Snai ha dovuto ovviamente proporre delle quote, che ci dicono come sulla carta a essere favoriti siano i rossoneri. I valori sono comunque ravvicinati: il segno 1 per la vittoria del Milan vale 2,45 volte la giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo dell’Inter, saliamo a 3,05 e cioè a poco più di mezzo punto, cosa che ci conferma come questa sfida all’ombra della Madonnina sarà equilibrata e difficilissima da leggere. Per quanto riguarda il pareggio, per il quale chiaramente dovrete giocare il segno X, la vostra vincita sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso, che dovrebbe ritrovare Andrea Conti per la panchina, non ha intenzione di modificare una formazione che sta viaggiando a mille e che ha trovato l’amalgama giusto per spiccare il volo: vedremo in campo con tutta probabilità gli stessi undici che hanno vinto all’Olimpico una settimana fa, e allora abbiamo imparato a conoscere questo 4-3-3 nel quale l’allenatore del Milan ha invertito la posizione di Bonaventura e Calhanoglu, piazzando il turco davanti al marchigiano e riuscendo così a migliorare sensibilmente il rendimento di entrambi. La prima punta sarà Cutrone che in questo momento è uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato; Calabria, altro giovane del vivaio rossonero, è reduce dallo splendido gol di Roma e lui stesso attraversa un grande momento di forma, e allora quando Conti sarà rientrato al 100% Gattuso dovrà prendere una decisione importante su quella corsia. In mezzo alla difesa Bonucci e Alessio Romagnoli, a sinistra Ricardo Rodriguez; sulla catena di destra agirà ovviamente anche Suso (insieme a Cutrone il miglior realizzatore del Milan in campionato, con 6 gol), a centrocampo Kessie è la mezzala di sostanza con Lucas Biglia che invece si preoccuperà di impostare la manovra e far girare la squadra come suo solito.

I DUBBI DI SPALLETTI

Tornano Miranda e Icardi: esulta Luciano Spalletti, che ha due titolari in più per assaltare il derby. Maurito ovviamente sarà la prima punta, ma l’assetto offensivo dell’Inter per questa partita rimane ancora un grosso punto di domanda: sembra sicuro del posto Perisic (a sinistra), sulla trequarti invece ci sono ben quattro giocatori per una maglia. Il favorito è Rafinha; in alternativa potrebbe giocare Candreva (che è anche in ballottaggio con Karamoh per la corsia destra), gli altri due sono Borja Valero, che ha spesso e volentieri fatto il titolare in quella zona del campo, e Brozovic che forse per qualità e interpretazione del ruolo è il migliore da inserire alle spalle di Icardi. La scelta del trequartista può condizionare anche quelle in mediana: se Rafinha dovesse essere escluso potrebbe andare a giocare qualche passo più dietro, lo stesso si può dire di Brozovic ed entrambi insidiano la maglia di Gagliardini, che al momento sembra essere in vantaggio per affiancare Matias Vecino, a conti fatti l’unico sicuro del posto nella cerniera davanti alla difesa. Miranda giocherà vicino a Skriniar a protezione di Handanovic; invariate le scelte sulle fasce, con Joao Cancelo che spingerà sulla destra e D’Ambrosio che verrà schierato dall’alrta parte, in enorme vantaggio su Dalbert e Santon.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 12 A. Conti, 15 Gustavo Gomez, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 17 Karamoh, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.