Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (27^ giornata)

04 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 27^ giornata (Foto LaPresse)

Archiviati gli anticipi, la 27^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 prosegue domenica 4 marzo con altre sette partite: questo è in assoluto uno dei turni più interessanti per gli incroci creati dal calendario in sede di sorteggio, ma anche per quella che al momento è la situazione di classifica. I risultati che matureranno domenica 4 marzo potrebbero essere davvero importanti per le varie lotte che si stanno verificando in stagione; andiamo allora a vedere il programma del turno. Si parte alle ore 12:30 con Genoa-Cagliari; alle ore 15:00 avremo Atalanta-Sampdoria, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina. Si chiude con il botto: alle ore 20:45 è infatti previsto il derby Milan-Inter.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A, VINCONO JUVENTUS E ROMA

Spal – Bologna 1-0. Partita importante in ottica salvezza, con i padroni di casa che scendono in campo con una formazione a trazione anteriore,un 3-5-2 che cercherà sicuramente di ottenere quelli che possono essere importanti punti salvezza. Campo pesante a causa della pioggia che ha colpito Ferrara nelle ultime ore, ma comunque praticabile. Inizia la partita e poco dopo il signor Rocchi estrae il cartellino rosso ai danni di Gonzalez, autore di un fallo da ultimo uomo. La Spal capisce che questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare sua la partita e alza il baricentro in maniera del tutto prevedibile. Gli attacchi della squadra di Semplici si infrangono però sulla difesa rossoblù almeno nel primo tempo. Seconda frazione che vede immediatamente il goal di Grassi, bravo a trovare un destro di contro-balzo che passando in mezzo a tanti giocatori si infila nella porta di Mirante. Dopo il goal i padrone di casa sentono la pressione della vittoria, e di fatto tirano i remi in barca cercando di spezzettare il gioco. Sul finale di gara viene espulso per doppio giallo anche Mattiello, l’espulsione avviene a tempo scaduto e di fatto è ininfluente per la gestione della partita. Alla fine tre punti pesantissimi e Spal che lascia momentaneamente la terz’ultima posizione. Da rivedere la prestazione di Rocchi, con l’arbitro insufficiente almeno nell’occasione dell’espulsione di Gonzalez, apparsa di fatto molto severa.

Lazio – Juve 0-1. Partita vinta a tempo abbondantemente scaduto da una Juventus che forse è scesa in campo già con la testa alla partita di Londra. La mancanza di concentrazione dei bianconeri si è denotata dall’alta percentuale di passaggi, anche molto semplici, sbagliati dagli uomini di Allegri. Di fatto nei novanta minuti regolamentari poche le occasioni da annotare sul taccuino, con i padroni di casa che non sono riusciti al di la di una sterile supremazia territoriale a creare situazioni pericolose. A tempo scaduto l’epilogo del match, con Dybala fino ad allora impalpabile, bravo a inserirsi centralmente e a smarcarsi con un tunnel, da terra l’argentino riesce a trovare un tocco che mette fuori causa il portiere di casa, e consegna tre punti pesantissimi ai propri compagni. Arbitro che era il signor Banti di Livorno, la giacchetta nera si è ben comportato e come suo solito ha fatto giocare parecchio, sorvolando forse su alcuni scontri che potevano essere sanzionati da altri direttori di gara come evidenti falli.

Napoli-Roma 2-4. Partenopei che scendono in campo con la pressione di dover sicuramente vincere il match, almeno per non consentire alla Juventus di avvicinarsi troppo. La squadra di Sarri scende in campo con buon piglio e solo dopo cinque minuti trova la via della rete con Insigne, bravo a smarcarsi e a trafiggere l’incolpevole Alisson. I giallorossi però non ci stanno e all’8° e al 26° trovano un uno-due micidiale. Prima il turco Under beffa Reina, complice anche una deviazione, con un delizioso pallonetto, poi ci pensa Dzeko su traversone di Florenzi a battere il portiere napoletano. Le due squadre forniscono comunque un ottimo spettacolo, con molte occasione da entrambi i fronti. Secondo tempo che inizia senza novità tra le formazioni, con la squadra di casa che cerca immediatamente senza trovarla la via del goal, la trova invece per altre due volte la squadra di Di Francesco con Dzeko e Perrotti, Napoli che mitiga alla fine la delusione con il goal a tempo scaduto di Mertens, alla fine il tabellino recita 2 a 4 e l’immagine che rimane negli occhi e il pubblico del San Paolo, che nonostante la sconfitta applaude i suoi beniamini.

QUANTE SFIDE DIRETTE

Il quadro è chiaro: praticamente ogni partita, con la sola eccezione di quella del Grande Torino, è una sfida diretta. Al Vigorito, a Marassi e al Bentegodi si gioca per la salvezza: il Benevento potrebbe accorciare ulteriormente la distanza rispetto al Verona (al momento di 9 punti) e aumentare le sue possibilità di rimanere in Serie A con quello che sarebbe comunque un miracolo; il Genoa non ancora del tutto al sicuro pur avendo fatto un grande passo avanti ultimamente, più che altro rischia il Cagliari se dovesse perdere; Chievo e Sassuolo invece sono le due squadre che potrebbero essere risucchiate nelle zone basse, a causa di un rendimento in picchiata e di certezze che si sono perse. A Udine e Bergamo è di scena la lotta all’Europa League: la Fiorentina farebbe un bel salto avanti vincendo alla Dacia Arena ma l’Udinese potrebbe nuovamente superarla in classifica e assestarle un colpo forse definitivo.

L’Atalanta - che deve recuperare la partita contro la Juventus - ha la grande occasione per riportarsi a soli 3 punti da una Sampdoria che, vincendo all’Atleti Azzurri d’Italia, toglierebbe di mezzo una diretta concorrente molto pericolosa, soprattutto adesso che non avrà più il doppio impegno. Come detto è solo a Torino che non si gioca una sfida diretta: rivitalizzato da Walter Mazzarri, il Toro punta all’Europa mentre il Crotone deve immediatamente riscattare la sconfitta interna contro la Spal, e tornare ad aumentare le distanze. Ovviamente poi c’è il derby: vale l’Europa, ma come ogni stracittadina che si rispetti fa discorso a parte ed è uno spettacolo a prescindere dalla situazione di classifica (che ad ogni modo è incandescente per il trend delle ultime giornate).

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (27^ GIORNATA)

ore 12:30 Genoa-Cagliari

ore 15:00 Atalanta-Sampdoria

ore 15:00 Benevento-Verona

ore 15:00 Chievo-Sassuolo

ore 15:00 Torino-Crotone

ore 15:00 Udinese-Fiorentina

ore 20:45 Milan-Inter

CLASSIFICA

Napoli 69

Juventus 68

Roma 53

Lazio 52

Inter 51

Sampdoria, Milan 44

Atalanta 38

Torino 36

Fiorentina 35

Udinese, Bologna 33

Genoa 30

Cagliari, Chievo 25

Sassuolo 23

Crotone 21

Spal 20

Verona 19

Benevento 10

