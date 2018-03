Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score dei posticipi (29^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score dei posticipi validi per la 29^ giornata. Si gioca domenica 4 marzo: le partite sono Avellino Bari e Carpi Venezia

Risultati Serie B, posticipi 29^ giornata (Foto LaPresse)

La 29^ giornata della Serie B 2017-2018 non si è ancora conclusa: domenica 4 marzo sono infatti in programma due delle tre partite che valgono come posticipi, e che animeranno anche questo giorno. Si parte alle ore 15:00 al Partenio, dove si gioca Avellino-Bari; alle ore 17.30 l’appuntamento è al Cabassi con Carpi-Venezia. Ricordiamo anche il Monday Night, che sarà interessantissimo: lunedì 5 marzo alle ore 20:30 saremo allo Zaccheria per Foggia-Empoli. Le due partite di oggi sono importanti per quello che riguarda la classifica: avremo infatti una squadra che sta lottando per salvarsi e tre che sono coinvolte nella corsa per i playoff, con una che potrebbe anche guardare alla promozione diretta. Di sicuro dunque non ci annoieremo; staremo a vedere.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (29^ GIORNATA)

AVELLINO BARI

L’Avellino arriva galvanizzato all’appuntamento: nel turno infrasettimanale si è preso un insperato pareggio, all’ultimo secondo, sul campo della capolista Empoli e, anche se non ha fatto chissà quale passo avanti in classifica, ha se non altro aumentato la sua fiducia. Entrando in questa giornata gli irpini avevano cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout; un tesoretto utile da amministrare, ma è chiaro che per farlo bisogna provare a mettere punti in cascina anche contro squadre superiori. Il Bari ha accolto con un po’ di delusione il rinvio della partita contro lo Spezia: arrivava da un grande periodo con il quale era riuscito a rilanciarsi in chiave promozione diretta, e sicuramente avrebbe preferito scendere in campo per sfruttare la scia di entusiasmo. Non averlo fatto martedì sera potrebbe non essere un problema - sicuramente non lo è dal punto di vista delle energie spese - ma in qualche modo può aver spezzato il ritmo della squadra; i pugliesi dovranno ora essere bravi a riprendere il discorso interrotto, soprattutto perchè vanno a giocare sul campo di una squadra competitiva al netto della classifica.

CARPI VENEZIA

Anche il Carpi è una delle squadre a non aver giocato nel turno infrasettimanale: avrebbe dovuto farlo a Pescara, invece si ritrova ancora in casa e adesso avrà la possibilità di mettere pressione alle squadre che gravitano in zona playoff. L’ambizione degli emiliani è quella di tornare a giocare gli spareggi per la promozione; per tutta la stagione fino a qui la squadra di Antonio Calabro è rimasta oscillante tra la qualificazione virtuale e posizioni di classifica sotto l’ottava, dunque farcela o meno potrebbe essere una questione legata ai dettagli. Contro il Venezia il Carpi proverà a vincere; i lagunari però sono in un ottimo momento e, dopo aver battuto la Ternana, sono tornati a lanciare la propria candidatura per la promozione diretta. La distanza è ancora ampia (erano 7 punti entrando in questa giornata), ma il rendimento delle squadre di testa, che più di una volta si sono prese una pausa, lascia aperto uno spiraglio che Pippo Inzaghi, già autore della promozione dalla Lega Pro, sa di potersi prendere. Anche per questo motivo la partita del Cabassi sarà decisamente importante.

ore 15:00 Avellino-Bari

ore 17:30 Carpi-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 51

Frosinone 50

Palermo 47

Cittadella 45

Bari 44

Venezia 43

Parma 41

Spezia, Cremonese 39

Perugia, Carpi, Foggia 37

Pescara 36

Avellino 34

Brescia 33

Novara, Salernitana 31

Entella 29

Cesena 28

Pro Vercelli 27

Ascoli 26

Ternana 22

