Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score delle partite (oggi 4 marzo 2018)

Risultati Serie D: le classifiche aggiornate e il live score delle partite in programma oggi 4 marzo 2018 per il campionato dilettanti. Da tenere d'occhio il big match Igea Virtus-Troina.

04 marzo 2018

Il campionato della Serie D torna protagonista anche in questa domenica 4 marzo 2018: manca sempre meno al play off promozione al terzo campionato italiano e i punti messi a bilancio oggi paiono quindi più che pesanti. Come al solito il fischio d’inizio è stato previsto su tutti i campi per le ore 14.30 ma è probabile che il programma possa anche subire qualche modifica per via del mal tempo che da tempo imperversa in varie parti dell’Italia. Ultima cosa da segnalare prima di controllare che sta succedendo nei nove gironi oggi in campo: ricordiamo che per i gruppi A, B e D oggi 4 marzo si disputerà la 30^ giornata mentre per gli altri raggruppamenti entrerà nel vivo il 26^ turno.

CHI AL VERTICE?

Esaminando quindi più da vicino che sta succedendo nei vari gironi della Serie D vediamo subito che nel gruppo A continua la lotta a distanza tra Gozzano e Como per la vetta della graduatoria. Al momento i rossoblu tengono la testa ma vantano appena una sola lunghezza di vantaggio e potrebbe non essere sufficiente per resistere ai comaschi, benchè il programma proponga un facile match con l’Olginatese. Affatto simile invece la situazione del girone b, dove il Rezzato ha fatto terra bruciata intorno a se. I nerazzurri, che oggi se la vedranno con il Milano City (10^ posizione) vantano infatti ben 64 punti e un comodo vantaggio di 5 punti sul Pontisola. Combattuta invece la vetta del girone C: qui troviamo infatti impegnati a duello Campodarsego e Virtus Verona che oggi scendano in campo rispettivamente contro Legnago e Clodiense. Da non dimenticare poi per il girone D il grande avanzamento del Rimini, sempre più in fuga: i romagnoli che oggi affrontano la Colligiana, rimangono in testa con 63 punti e nove di vantaggio sull’Imolese.

LE SITUAZIONI PIU’ COMPLICATE

Più complessa la situazione al vertice della classifica del girone E: qui infatti resiste al vertice l’Unione Sanremo, che però dopo il KO con la Massese ha visto ridursi il suo vantaggio sul Ponsacco, seconda forza nella graduatoria. Diverso invece ciò che accade nel gruppo F dove il Matelica resiste ancora in testa anche alla vigilia della 26^ giornata della Serie D dopo qualche scivolone occorso contro Monticelli e Vis Pesaro pochi giorni fa. Per il girone G ecco invece che continua la lotta a distanza tra il Rieti e l’Albalonga, i due club che si contendono con una sola lunghezza a separarli la vetta della classifica. Definita invece la posizione del Potenza, ancora leader del girone H: neppure il match con il Pomigliano, nona forza del gruppo, pare mettere in dubbio la supremazia del club rossoblu. Chiudiamo invece ricordando che nel girone I si accenderà sempre alle ore 14.30 il big match tra Igea virtus e Troina, dove i siciliani proveranno a difendere la propria prima posizione, dopo qualche risultato non all’altezza delle aspettative.

CLASSIFICHE SERIE D E RISULTATI

Girone A

Borgaro-Pro Sesto

Borgosesia-Pavia

Casale-Como

Castellazzo-Arconatese

Chieri-Calcio Derthona

Gozzano-Olginatese

Inveruno-Varesina

Oltrepovoghera-Folgore Caratese

Seregno-Caronnese

Varese-Bra

1. Gozzano 29 20 4 5 49:20 64 2. Como 29 20 3 6 45:22 63 3. Caronnese 29 16 9 4 47:21 57 4. Pro Sesto 29 16 6 7 53:31 54 5. Chieri 29 13 11 5 44:28 50 6. Folgore Caratese 29 12 8 9 37:30 44 7. Bra 28 12 8 8 37:31 44 8. Inveruno 28 11 8 9 34:37 41 9. Borgosesia 29 11 7 11 32:29 40 10. Borgaro 29 9 10 10 28:33 37 11. Pavia 29 9 8 12 41:45 35 12. OltrepoVoghera 29 8 10 11 27:38 34 13. Olginatese 29 7 12 10 26:31 33 14. Seregno 29 6 14 9 33:39 32 15. Varese 29 6 13 10 34:38 31 16. Casale 29 6 12 11 33:37 30 17. Varesina 29 7 9 13 23:34 30 18. Arconatese 29 8 6 15 25:41 30 19. Calcio Derthona 29 3 8 18 14:43 17 20. Castellazzo 29 3 6 20 23:57 15

Girone B

Calcio Romanese-Scanzorosciate

Ciliverghe Mazzano-Levico terme

Crema-Caravaggio

Darf Boario-Trento

Dro-V Bergamo

Grumellese-Ciserano

Lecco-Pergolettese

Pro Patria-Lumezzane

Rezzato-Milano C

1. Rezzato 28 20 4 4 63:26 64 2. Pontisola 28 18 5 5 57:34 59 3. Pro Patria 27 16 8 3 39:18 56 4. Darfo Boario 28 16 6 6 44:19 54 5. Pergolettese 27 14 7 6 43:31 49 6. Virtus Bergamo 28 14 4 10 38:31 46 7. Lecco 28 12 7 9 34:28 43 8. Caravaggio 28 11 6 11 35:38 39 9. Ciliverghe Mazzano 28 10 7 11 36:33 37 10. Milano City 27 9 8 10 35:32 35 11. Lumezzane 28 10 5 13 28:40 35 12. Levico Terme 27 9 7 11 33:38 34 13. Crema 27 9 5 13 31:34 32 14. Trento 27 9 4 14 31:50 31 15. Scanzorosciate 27 8 5 14 29:39 29 16. Ciserano 28 5 11 12 32:45 26 17. Grumellese 27 7 4 16 25:43 25 18. Dro 27 4 9 14 24:49 21 19. Calcio Romanese 27 2 4 21 23:52 10

Girone C

Abano-Feltre

Belluno-Este

Calvi Noale-Tamai

Cjarlins Muzane-Ambrosiana

Delta Rovigo-Arzignanochiampo

Legnago Salus-Campodarsego

Liventina-Mantova

Montebelluna-Adriese

V Verona-Clodiense

1. Campodarsego 25 17 3 5 55:33 54 2. Virtus Verona 25 15 7 3 45:26 52 3. ArzignanoChiampo 25 14 7 4 54:31 49 4. Este 25 13 5 7 39:21 44 5. Mantova 25 13 5 7 46:31 44 6. Adriese 25 11 6 8 40:24 39 7. Belluno 25 11 5 9 48:38 38 8. Feltre 25 11 5 9 38:36 38 9. Delta Rovigo 25 11 4 10 37:37 37 10. Tamai 25 7 8 10 39:40 29 11. Legnago Salus 25 7 8 10 32:39 29 12. Ambrosiana 25 8 5 12 36:47 29 13. Cjarlins Muzane 25 5 12 8 33:34 27 14. Montebelluna 24 6 6 12 25:34 24 15. Clodiense 24 5 9 10 32:47 24 16. Liventina 25 5 8 12 28:42 23 17. Calvi Noale 25 5 5 15 20:46 20 18. Abano 25 4 4 17 21:62 16

Girone D

Colligiana-Rimini

imolese-Correggese

Lentigione-Fiorenzula

Mezzolara-Vivi Altotevere

Romagna C-Montevarchi C

Sammaurese-Castelvetro

Sangiovannese-Sasso Marconi

Tuttocuoio-Triestina

Vigor Carpanto-Pianese

Villabiagio-Forli

1. Rimini 29 18 9 2 50:26 63 2. Imolese 29 17 5 7 55:33 56 3. Villabiagio 28 16 4 8 44:32 52 4. Fiorenzuola 29 13 12 4 40:22 51 5. Lentigione 29 12 10 7 35:24 46 6. Forlì 28 12 8 8 43:36 44 7. Romagna Centro 29 11 10 8 37:29 43 8. Sangiovannese 29 11 9 9 27:28 42 9. Sammaurese 29 11 8 10 23:20 41 10. Montevarchi Calcio 29 11 7 11 33:31 40 11. Pianese 27 8 12 7 35:27 36 12. Vigor Carpaneto 29 8 12 9 40:39 36 13. Sasso Marconi 27 8 9 10 27:39 33 14. Tuttocuoio 28 7 8 13 19:27 29 15. Trestina 29 7 8 14 26:43 29 16. Castelvetro 28 7 7 14 34:44 28 17. Mezzolara 29 5 12 12 25:36 27 18. Correggese 29 5 11 13 28:41 26 19. Colligiana 29 7 4 18 22:47 25 20. Vivi Altotevere 29 5 9 15 32:51 24

Girone E

Argentina-San Donato

Finale-Ligorna

Massese-Ghivizzano B

Pnsacco-Lavagnese

Real forte querceta-Albssola

Rignanese-Unione Sanremo

Savona-Sarevezza Pozzi

Sestri Levante-Scandicci

Valdinievole Montecatini-Viareggio

1. Unione Sanremo 25 15 5 5 46:26 50 2. Ponsacco 25 13 10 2 41:23 49 3. Real Forte Querceta 25 12 8 5 38:19 44 4. Albissola 25 12 6 7 38:26 42 5. Massese 25 11 8 6 36:24 41 6. Viareggio 25 11 8 6 42:34 41 7. Seravezza Pozzi 25 10 10 5 34:23 40 8. Lavagnese 25 10 8 7 28:24 38 9. Savona 25 10 7 8 33:29 37 10. Ligorna 25 9 7 9 27:32 34 11. Sestri Levante 25 9 6 10 28:25 33 12. Ghivizzano Borgo 25 7 10 8 35:34 31 13. San Donato 24 8 6 10 31:29 30 14. Rignanese 24 8 4 12 26:46 28 15. Finale 25 6 8 11 30:32 26 16. Scandicci 25 5 3 17 29:43 18 17. Argentina 25 2 8 15 19:53 14 18. Valdinievole Montecatini 25 1 8 16 14:53 11

Girone F

Agnonese-Matelica

Francavilla-San Marino

Campobasso-Recanatese

Castelfidardo-Avezzano

Fabriano cerreto-Pineto

Monticelli-Vis Pesaro

Nerostellati Pratola-Vastese

San Nicolò-L'Aquila

Sangiustese-Jesina

1. Matelica 25 19 3 3 55:16 60 2. Vis Pesaro 25 18 2 5 45:23 56 3. Avezzano 25 11 10 4 37:21 43 4. Castelfidardo 25 12 6 7 36:35 42 5. Vastese 25 12 4 9 43:36 40 6. L'Aquila 25 10 8 7 37:24 38 7. San Marino 24 11 5 8 32:22 38 8. ASD Francavilla 25 10 8 7 35:26 38 9. ASD Pineto Calcio 25 9 10 6 33:30 37 10. Campobasso 25 10 10 5 31:23 36 11. Sangiustese 25 9 8 8 27:29 35 12. San Nicoló 25 8 4 13 28:39 28 13. Recanatese 25 6 7 12 25:30 25 14. Jesina 25 6 7 12 23:36 25 15. Agnonese 25 6 6 13 18:28 24 16. Monticelli 25 2 12 11 17:32 18 17. Fabriano Cerreto 25 5 3 17 21:48 18 18. Nerostellati Pratola 24 1 5 18 10:55 8

Girone G

Albalonga-Tortolì

Anzio-Rieti

Aprilia-Ostia M

Falimina-Latte Dolce

Lanuesei-Budoni

Lupa Roma-Monterosi

San Teodoro-Latina

Sff Atletico-Cassino

Tratsevere C-Nuorese

1. Rieti 25 18 5 2 64:22 59 2. Albalonga 25 18 4 3 49:19 58 3. SFF Atletico 25 15 7 3 61:26 52 4. Latina 25 12 8 5 44:32 44 5. Trastevere Calcio 25 13 5 7 43:35 44 6. Cassino 25 13 4 8 38:32 43 7. Aprilia 25 10 10 5 34:28 40 8. Ostia Mare 25 10 7 8 33:36 37 9. Lupa Roma 25 10 7 8 36:36 35 10. Latte Dolce 25 9 5 11 30:34 32 11. Monterosi FC 25 7 7 11 31:33 28 12. Budoni 25 8 3 14 25:29 27 13. Flaminia 25 6 7 12 27:39 25 14. Lanusei Calcio 25 7 3 15 29:46 24 15. Nuorese 25 5 6 14 17:38 21 16. Tortoli 25 5 4 16 26:45 19 17. San Teodoro 25 3 7 15 29:54 16 18. Anzio Calcio 1924 25 3 7 15 18:50 16

Girone H

Audace cerignola-Aversa

Francavilla-Manfredonia

Gravina-Gragnano

Nardò-Taranto

Nerostellati frattese-Fulgor molfetta

Picerno-Cavese

Pomigliano-Potenza

San Severeo-Turris

Sarnese-Altamura

1. Potenza 25 19 5 1 67:22 62 2. Cavese 25 18 3 4 48:22 57 3. Audace Cerignola 25 15 5 5 47:27 50 4. Altamura 25 16 2 7 42:26 50 5. Taranto 25 15 4 6 38:26 49 6. Gravina 25 11 10 4 49:32 43 7. Picerno 25 10 10 5 36:22 40 8. Nardò 25 10 9 6 34:27 39 9. Pomigliano 25 7 7 11 31:34 28 10. Sarnese 25 7 8 10 39:43 27 11. Gragnano 25 7 6 12 22:31 27 12. San Severo 25 6 7 12 24:36 25 13. Turris 25 7 7 11 26:36 24 14. Francavilla 25 6 6 13 33:51 24 15. Aversa 25 5 8 12 20:37 23 16. Nerostellati Frattese 25 4 6 15 18:41 18 17. Manfredonia 25 2 8 15 29:57 12 18. Fulgor Molfetta 25 2 5 18 24:57 11

Girone I

Ebolitana-Acireale

Igea Virtus-Troina

Isola capo rizzuto-Gela

Paceco-Potici

Palazzolo-Nocerina

Sancataldese-Cittanovese

Palmese-Gelbison Cilento

Vesubio Ercolanese-Roccella

Vibonese-Messina

1. Troina 25 16 4 5 43:22 52 2. Vibonese 25 14 9 2 45:19 51 3. Nocerina 25 15 6 4 35:17 51 4. Igea Virtus 25 15 5 5 37:16 50 5. Vesuvio Ercolanese 25 13 6 6 40:20 45 6. Gela 25 9 9 7 38:36 36 7. AS Acireale 25 10 6 9 32:35 36 8. Sancataldese 25 10 5 10 31:25 35 9. Messina 25 9 8 8 33:29 35 10. Gelbison Cilento 25 8 10 7 24:33 34 11. Cittanovese 25 8 7 10 31:37 31 12. Portici 1906 25 8 3 14 22:32 27 13. US Palmese 25 8 8 9 34:42 26 14. Palazzolo 25 5 9 11 22:32 24 15. Ebolitana 25 5 9 11 25:35 24 16. Roccella 25 6 6 13 24:35 24 17. Paceco 25 5 2 18 23:49 16 18. Isola Capo Rizzuto 25 2 6 17 11:36 12

