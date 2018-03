Slalom Kranjska Gora/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta slalom Kranjska Gora streaming video e tv, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: i favoriti e le possibilità degli azzurri

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Kranjska Gora: Henrik Kristoffersen (LaPresse)

Oggi la Coppa del Mondo di sci è ancora protagonista con lo slalom speciale maschile di Kranjska Gora, che completa l’affascinante weekend del Circo Bianco sulla storica pista Podkoren, una tappa immancabile nella stagione di Coppa, che è ripresa dopo le Olimpiadi e sta per vivere il suo gran finale. Sarà ancora una volta un duello fra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, in lotta per la classifica di Coppa ma entrambi delusi fra i pali stretti ai Giochi? Che ruolo avrà il nuovo campione olimpico Andre Myhrer? E gli azzurri cosa potranno fare? Le domande sono ancora moltissime: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire lo slalom di Kranjska Gora, che ci darà tutte le risposte.

SLALOM KRANJSKA GORA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche dello slalom maschile di Kranjska Gora è in programma alle ore 9.30, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 12.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com).

SLALOM KRANJSKA GORA: FAVORITI E ITALIANI

Li abbiamo già nominati: fra i nomi più attesi ci sono naturalmente Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Nelle ultime stagioni il norvegese spesso in slalom aveva saputo fare meglio dell’austriaco, che però quest’anno è tornato a dominare ottenendo la bellezza di sei vittorie in Val d’Isere, a Madonna di Campiglio, a Zagabria, ad Adelboden, a Wenger (queste cinque consecutive) ed infine a Schladming, dopo l’unica vittoria stagionale di Kristoffersen a Kitzbuhel. Di conseguenza Hirscher è molto vicino a conquistare una Coppa di specialità che sarebbe meritatissima: la più grande motivazione, sia per l’austriaco sia per Kristoffersen, potrebbe però essere la volontà di riscattare lo slalom olimpico, nel quale clamorosamente nessuno dei due è arrivato al traguardo, con Hirscher fuori già nella prima manche e il norvegese che nella seconda ha buttato via l’occasione della vita. Andre Myhrer è comunque un degnissimo campione olimpico, uno dei migliori specialisti degli ultimi anni: lo svedese inoltre ha ottenuto quattro delle sue otto vittorie in Coppa nel mese di marzo, occhio dunque ai suoi finali di stagione. Fra gli altri protagonisti naturalmente citiamo Ramon Zenhäusern e Michael Matt: per l’altissimo svizzero abbiamo in questa stagione la vittoria nel parallelo di Stoccolma e un meraviglioso argento olimpico, l’austriaco invece è stato quasi sempre il terzo incomodo fra Hirscher e Kristoffersen lungo tutta la stagione e poi è stato terzo anche ai Giochi.

In casa Italia invece le notizie in slalom quest’anno non sono molto buone. I due uomini più attesi sono certamente Stefano Gross e Manfred Moelgg, gli unici che siano riusciti ad ottenere buoni risultati in slalom nella prima parte della stagione, senza però mai raggiungere il podio al quale negli anni scorsi ci avevano abituato. Buoni piazzamenti, ottimi segmenti di manche, tuttavia mai una gara convincente dall’inizio alla fine: ad esempio a Wengen entrambi hanno fatto molto bene nella seconda manche, ma ciò è servito solo a recuperare qualche posizione dopo una prima senza dubbio insufficiente, mentre alle Olimpiadi Manfred ci ha esaltato nella prima manche ma ha poi perso posizioni nella seconda. Per tutti gli altri azzurri che saranno in gara oggi l’obiettivo fondamentale invece è quello di entrare nei trenta per conquistare punti e migliorare il proprio numero di partenza: la situazione fra i pali stretti è critica, tanto che alle Olimpiadi abbiamo schierato pure il giovanissimo Alex Vinatzer, che potrebbe essere la speranza per il futuro.

© Riproduzione Riservata.