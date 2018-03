Torino Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Torino Crotone: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento per i granata chiamati a non eludere dopo il KO con il Verona nel precdente turno di Serie A.

04 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Torino Crotone (LaPresse)

Torino-Crotone, diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci è la partita in programma oggi omerica 4 marzo 2018 al Olimpico Grande Torino: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 nella 27^ giornata della Serie A. Nuovo banco di prova per i granata di Mazzarri che oggi hanno l’obbligo di vincere e convincere dopo la figuraccia fatta a Bentegodi con il Verona. Il KO rimediato contro la penultima nella classifica della Serie A non è stato ben digerito dalla tifoseria dei piemontesi che non ha esitato a farsi sentire anche in maniera fin troppi accesa. Sulla carta la partita contro gli squali rimane fattibile, soprattutto se il Torino ha davvero messo nel mirino l’Europa nella prossima stagione. Ci si attende però anche qualcosa di più dal Crotone di Zenga, che continua stagionare sull’orlo del baratro: i rossoblu sono appena 17^ in classifica con solo 21 punti a bilancio finora.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita della Serie A tra Torino e Crotone verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale al quale andare è Sky Calcio 3 - con codice d’acquisto 412484 per chi non avesse sottoscritto il Pacchetto Calcio e volesse acquistare il singolo evento. Come sempre, gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della partita con il Crotone Mazzarri, deve mettere a punto un buon 11 che sia in grado di non cadere soprattutto nei soliti errorini, che stanno costando davvero cari al club del Toro. Per la 27^ giornata di campionato il tecnico punterà quindi ancora sul 4-3-3, che vedrà tra i pali il solito Sirigu, mentre la coppia centrale in difesa potrebbe vedere N’Koulou e Moretti, questo al posto del solito Burdisso, fermato da giudice sportivo (Lyanco rimarrà in infermeria). Toccherà quindi a Ansaldi e De Silvestri occupare poi le corsie esterne del reparto. Per il centrocampo l’unico confermato rimane Rincon in cabina di regia: sia Obi che Baselli infatti rimangono in ballottaggio entrambi con Acquah. Nessun dubbio nel tridente d’attacco anche se sia Mazzarri che i tifosi si attendono molto di più da tali nomi: avanti saranno confermati Iago Falque e Niang, con Belotti prima punta.

Qualche dubbio rimane da sciogliere anche nello spogliatoio del Crotone: su chi punterà Zenga nella probabile formazione degli squali?. Punto fermo sarà il modulo tattico ovvero uno speculare 4-3-3, che in attacco dovrebbe vedere ancora prima punta Ante Budimir, nonostante il ballottaggio con Trotta. Il tridente sarà poi completato da Ricci e Napoli, da cui si attende molto di più dopo le ultime prove davvero deludenti. Poco ballottaggi aperti a centrocampo: Barberis si gioca la cabina di regia con Ajeti ma saranno Mandragora e Benali fare da mezz’ali. Pochi i dubbi invece in difesa: confermata la coppia centrale Ceccherini-Capuano di fronte a Cordaz, chiamato tra i pali: toccherà a Sampirisi e Martella occupare le corsie più esterne del reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo, il Toro è ovviamente il favorito d’obbligo nel match contro gli squali nella 27^ giornata della Serie A: non dimentichiamo per che entrambe le squadre stanno affrontando un momento di crisi e il risultato potrebbe non essere scontato. Considerando le quote fissate dalla snai alla vigilia vediamo che nell’1x2 la vittoria del Torino è stata data a 1.43, mentre il successo del Crotone è stato valutato a 7.5’: pareggio infine fissato a quota 4.50.

© Riproduzione Riservata.