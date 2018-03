Tottenham Juventus / Dybala regala fiducia ai bianconeri, ma Higuain è ancora in dubbio

Tottenham Juventus: Paulo Dybala regala fiducia ai bianconeri dopo il bel gol contro la Lazio all'ultimo respiro. Intanto però c'è ancora preoccupazione per il Pipita Gonzalo Higuain.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Tottenham Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Se la Juventus si gode Paulo Dybala, rimane in grande dubbio Gonzalo Higuain per la trasferta di mercoledì che vedrà i bianconeri ospiti del Tottenham. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata stamattina a Vinovo dopo il match disputato ieri nel tardo pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Si è disputata una sessione di scarico per chi ha giocato ieri, mentre sarà importante capire le condizioni proprio del Pipita che dovrà capire se il dolore alla caviglia è definitivamente smaltito. Qualora Higuain non ce la dovesse fare la Juventus dovrebbe tornare a giocare col 4-3-3 con in attacco Paulo Dybala come falso nove e ai suoi fianchi Mario Mandzukic e Douglas Costa. Non è da escludere però l'impiego dal primo minuto di Alex Sandro nel tridente con Kwadwo Asamoah in difesa. In quest'ultimo caso rimane favorito Mandzukic su Douglas Costa per il terzo posto nel tridente.

DYBALA REGALA FIDUCIA AI BIANCONERI

La rete di Paulo Dybala, unita al ko del Napoli, ha regalato alla Juventus grande fiducia dopo una gara contro la Lazio dove c'era davvero poco di sorridere. Vincere aiuta a vincere e ora c'è il ritorno degli ottavi di finale con il Tottenham, dopo il pesante 2-2 in casa dell'andata. Sicuramente servirà oltre alla mentalità giusta anche la prestazione con i bianconeri che dovranno andare a vincere nella temibilissima cornice di Wembley. Proprio contro gli Spurs dovrà dare il meglio di sé Paulo Dybala che dopo due mesi tornava ieri contro la Lazio titolare per novanta minuti. E' stata per lui una gara anonima con pochissimi palloni toccati. La Joya però ha deviato quella decisiva dopo un grande numero con il quale ha saltato Luiz Felipe e Marco Parola, girandola di sinistro sotto l'incrocio dei pali. Il giocatore ha dimostrato di essere un vero campione, in grado di decidere una partita fino a quel momento bloccatissima. Riuscirà a fare altrettanto contro il Tottenham?

