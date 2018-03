Udinese Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match alla Dacia Arena nella 27^ giornata di Serie A

04 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Udinese Fiorentina (LaPresse)

Udinese Fiorentina sarà diretta dall’arbitro La Penna; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 4 marzo. Allo stadio Friuli-Dacia Arena va in scena questo match per la ventisettesima giornata di Serie A 2017-2018 che metterà di fronte due formazioni con posizioni di classifica pressoché identiche. L’Udinese aveva infilato all’arrivo di Massimo Oddo una eccellente striscia di risultati che hanno blindato la salvezza, d’altro canto però per i bianconeri friulani inseguire un posto in Europa League sembra un obiettivo oltre le proprie possibilità. Con 33 punti si prospetta per l’Udinese un tranquillo finale di campionato, naturalmente a patto di non rilassarsi troppo.

Appena due lunghezze sopra, a quota 35 punti, il discorso può essere simile anche per la Fiorentina di Stefano Pioli, chiamato a gestire una stagione non semplice dopo una vera e propria rivoluzione estiva. Con 35 punti a questo punto del campionato la salvezza naturalmente non sarà un problema, tuttavia il treno dell’Europa League sembra essere ormai passato visti i ben nove punti di ritardo che separano la Fiorentina dal settimo posto. Anche per i gigliati si prospetta dunque un finale di stagione da metà classifica, naturalmente con l’impegno di onorare sempre una maglia fra le più prestigiose del calcio italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento sarà dunque nel primo caso sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (i numeri 201 e 251), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero seguire la sfida dello stadio Friuli. Per quanto riguarda il digitale, bisognerà sintonizzarsi su Mediaset Premium Sport 2 o Mediaset Premium Sport 2 HD, mentre lo streaming sarà garantito da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni di Udinese Fiorentina, c’è qualche problema per Massimo Oddo a causa della squalifica di Larsen, degli infortuni di Danilo e Lasagna e dell’affaticamento muscolare di Behrami. Il modulo più probabile per l’Udinese sarà il 3-5-1-1 con Bizzarri in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Angella, Nuytinck e Samir. Gli esterni saranno Widmer a destra e Adnan a sinistra, nel cuore della mediana si segnala invece il ballottaggio fra Fofana e Balic, mentre le due mezzali saranno Barak e Jankto. Infine l’attacco, dove De Paul agirà da trequartista alle spalle della prima punta, ruolo per il quale sono in lotta Perica e Maxi Lopez. Notizie migliori per Stefano Pioli dal punto di vista delle assenze: la sua Fiorentina proporrà il 4-3-3 al Friuli. Fra i pali ci sarà Sportiello, davanti a lui la coppia centrale con Pezzella e Astori, Biraghi sarà il terzino sinistro mentre a destra si giocano il posto Milenkovic, Vitor Hugo e Laurini in un ballottaggio a tre. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sul terzetto composto da Benassi, Badelj e Veretout, così come nel tridente d’attacco sono certi del posto Chiesa e Simeone, mentre Gil Dias e Thereau si giocano l’ultimo posto a disposizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Udinese Fiorentina secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il favore pende dalla parte della Fiorentina, dal momento che il segno 2 è proposto a quota 2,30. Fiducia dunque nei viola da parte della Snai, nonostante si giochi a Udine. Le differenze con gli altri segni non sono comunque enormi, dal momento che sia la vittoria casalinga dell’Udinese (segno 1) sia per il pareggio - che naturalmente sarebbe indicato dal segno X - si sale a 3,20 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.